YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. QNB Finansbank girişimlere 15 milyon dolar yatırım yapacak

QNB Finansbank girişimlere 15 milyon dolar yatırım yapacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

QNBEYOND Hızlandırma Programı ile startup ekosisteminde önemli bir yer edinen QNB Finansbank, şimdi de QNBEYOND Ventures ile erken aşama girişimlere yatırım yapmaya başlıyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank kurduğu QNBEYOND Ventures ile girişimlere 15 milyon dolar yatırım yapacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNBEYOND Hızlandırma Programı ile startup ekosisteminde önemli bir yer edinen QNB Finansbank, şimdi de QNBEYOND Ventures ile erken aşama girişimlere yatırım yapmaya başlıyor.

Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yapılacak yatırımların odağında, bankanın stratejik hedefleri ile örtüşen ve finansal servislerin geleceğini şekillendirebilecek girişimler olacak.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ilk dönem girişimlerinden Kassa’ya 200 bin dolar ile ilk yatırımını yapan QNB Finansbank, geçtiğimiz süreçte yeni yatırımlar yapabilmek için 15 milyon dolar ayırarak QNBEYOND Ventures'ı kurdu.

Toplamda yaklaşık 20 farklı girişime yatırım yapmayı planlayan QNBEYOND Ventures, girişimlerin yanı sıra başka girişim sermayesi fonlarında da yatırımcı olarak yer alacak.

Fintech, SaaS, cybersecurity, AI, Big Data, retailtech, regtech, marketplace, insurtech, agritech, proptech gibi finansal hizmetler etrafında konumlanan dikeylere odaklanacak QNBEYOND Ventures’ta girişim başına ortalama ilk yatırım miktarı 300 bin dolar olacak ve uygun koşullardaki portföy girişimlerine 1 milyon dolara varan devam yatırımları yapılacak.

QNBEYOND Ventures girişimleri yatırım için değerlendirirken stratejik öncelikler yanında kurucu ekibe, ürünün teknolojisine ve pazarda yaratılmış değer önerisine bakacak.

QNB Finansbank, hali hazırda QNBEYOND Hızlandırma Programı networkü içerisinde banka dışından, alanında uzman 75 mentoru ile girişimlere satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık ve Amazon, Google, Zendesk, Camekan, Mobile Action, Product Hunt, Zeplin, Hubspot, Notion, Segment gibi global ve yerel 61 iş ortağının sağladığı özel indirimlerle destek olurken, QNBEYOND Ventures ile de erken aşama girişimlere yatırımlar yaparak çok daha kolay hızlanmalarını sağlayabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”

ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.