QNB Finansbank Servis Bankacılığı birimini kurdu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, kurumların kendi platformları aracılığıyla müşterilerine bankacılık ürün ve hizmetlerini ulaştırmalarını sağlayacak Servis Bankacılığı hizmetini kullanıma sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret, turizm, telekomünikasyon şirketleri ve Fintech’lerin yanı sıra, bireysel veya tüzel müşterilerine finansal çözümler sunmak isteyen tüm kurumlar QNB Finansbank'ın sunduğu servis bankacılığı hizmetinden faydalanabilecekler.

Servis bankacılığı modeli sayesinde mevzuatta arayüz sağlayıcı olarak tanımlanan kurumlar, doğrudan açık bankacılık servisleri aracılığıyla banka ile bağlantı kurarak bankalarının sahip olduğu altyapıyı kullanabiliyor ve piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunabilir hale geliyorlar.

Bu hizmet modeli sayesinde, internet veya mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına ulaşabilen tüm sektörler ve firmalar sundukları finansal çözümler sayesinde müşteri deneyimini artırabilecekler.

Bireysel kullanıcılar ise servis bankacılığı ile hizmet veya ürün satın aldıkları platformlar üzerinden başka herhangi bir uygulama veya bankaya gitmeden kredi çözümleri, kredi kartı, hesap ve yatırım işlemleri gibi birçok ürün ve hizmete anında erişebilecekler.

- "Servis Bankacılığı modeli, tüm kurumlar için büyük bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, dijital ekosistemi güçlendirecek gelişme ve uygulamaları yakından takip ettiklerini ve müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri hızla iş yapış şekillerine uyarladıklarını belirtti.

Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Bireysel müşterilerde olduğu gibi kurumsal müşterilerimiz için de 'iş yapma kolaylığını' sağlamak ve büyümelerine ortak olmak bizim felsefemizi oluşturuyor. Servis Bankacılığı modeli sayesinde, banka olarak, ürün ve hizmetlerimizin faydalarını kendi kanallarımıza ek olarak kurumların arayüzleri üzerinden, ihtiyacın doğduğu anda müşterilerimize ulaştırabilir hale geleceğiz. Servis Bankacılığı modeli, müşterini deneyimini geliştirmek ve müşterilerine finansal çözümler sunmak isteyen tüm kurumlar için büyük bir fırsat.

Bu kapsamda 2021 Aralık sonu itibariyle yürürlüğe giren Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik sonrasında hızla aksiyon alarak bu alana yatırım yaptık ve ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki ilk Servis Bankacılığı Birimini kurduk. Bu birimin sorumluluğunu üstelenen Servis Bankacılığı Direktörümüz Pınar Yaşa, bankamız ödeme sistemleri ve KOBİ Bankacılığı birimlerinde edindiği tecrübe ışında Servis Bankacılığı modeline yönelik yenilikçi çözümler konusunda çalışmalarını sürdürüyor."

