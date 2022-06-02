QNB Finansbank sürdürülebilirlik yolculuğuna çocuklarla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına, Minik Eller Büyük Hayaller platformu çatısı altında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğinde çocuklarla birlikte gerçekleştirilen "İklim Koruyucuları Yetişiyor" projesi ile devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, TEGV iş birliğiyle 31 Mayıs’ta Mardin’de "İklim Koruyucuları Yetişiyor" projesini tanıttı. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların iklim krizindeki önemli rolüne dikkati çekmenin yanı sıra banka, yeni kömür yatırımlarını finanse etmeyeceğine dair taahhüdünü de açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, bankacılıktan doğan sorumluluklarının öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.

Bankanın genel müdürü olduktan sonraki ilk etkinliğinde sürdürülebilirlik ve çocuk odaklı bir çalışmayı özellikle seçtiğini belirten Tan, çocukları geleceğe hazırlamanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Tan, şöyle devam etti:

"Banka olarak çocukları geleceğe hazırlarken, finansman gücümüzü de yanımıza alarak sürdürülebilir bir dünya için eğitim desteğini ne kadar önemsediğimizi anlatmak istedim. Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu bu alanda birçok proje gerçekleştiriyor. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Yine eğitime verdiğimiz önem, iklim krizine dikkat çekmek ve somut adımlar atmak için bütünleşik bir yaklaşımla ilerliyoruz. Amacımız, zaten iklim krizinin farkında olan çocuklarımızın bu konuda somut adımlar atabilmeleri için gerekli desteği sağlamak. Banka olarak bu konuda kendimizi de eğitiyoruz, önce kendimiz ve ailelerimizden başlayarak sürdürülebilirlik gelişimini önemsiyor ve kredilendirme politikalarımızla müşterilerimizi de sürdürülebilirlik sürecimize dahil ediyoruz. Erişebildiğimiz tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz."

- "Yeni kömür yatırımlarını finanse etmeyeceğiz"

Ömür Tan, sürdürülebilir geleceğin mimarlarını yetiştireceklerine inandıkları bu projenin lansmanı vesilesiyle çevreye ciddi zararlar verdiğine inandıkları yeni kömür termik santrali ve yeni kömür maden yatırım projelerinin finanse edilmeyeceğini belirtti.

Yeni kömür projelerini finanse etmeyeceklerini açıklayarak iklim kriziyle mücadele konusunda önemli bir adım attıklarının altını çizen Tan, "Geleceğimizi çocuklara bırakmak için hazırlanırken, düşük karbonlu ekonomiye geçişi de desteklediğimize inanıyorum. Bugün TEGV ile hayata geçirdiğimiz ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesiyle yüzlerce çocuğumuzun birer iklim aktivisti olmalarını destekliyoruz. Ayrıca aldıkları proje tabanlı öğrenme sistemiyle de araştıran, sorunları tespit eden, çözümün bir parçası olan çocukların yetişmesi anlamında TEGV ile güzel bir iş birliğine imza attık." açıklamasında bulundu.

Tan, QNB Finansbank olarak, sosyal açıdan bankacılık faaliyetlerini bütünlük içinde yönettiklerini aktardı.

Bu kapsamda 2015 yılında hayata geçirdikleri Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, 3 binden fazla gönüllüyle birlikte yarım milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını bildiren Tan, "Bugün TEGV ile gerçekleştirdiğimiz iklim odaklı iş birliğimizle de 500 çocuğa iklim ve proje eğitimi vereceğiz. Amacımız bu projede de çok daha fazla çocuğa ulaşmak, bu eğitimleri ülkenin her yerindeki çocuklara götürmek. Bu vesileyle tüm gönüllü finansçılarımıza, eğitmenlerimize ve bu fırsatı sunan TEGV’e çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için çok değerli"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak ülkenin 24 ilindeki 55 etkinlik noktasında ilköğretim çağındaki çocuklara ücretsiz nitelikli eğitim desteği sağladıklarını belirtti.

"Matematik", "Fen", "Bilişim", "Okuma", "Sanat" ve "İngilizce" ana etkinlik programlarının yanı sıra çocukları yeni çağın gerekliliklerini içeren programlar ile de buluşturduklarını ifade eden Tosyalı, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaşam zincirlerinin tahribatı, tarım topraklarının azalması, artan enerji ihtiyacı, kirlilik, kuraklık gibi meseleler, insanlığın aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. TEGV olarak biz de bugün eğitim verdiğimiz çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için onların sorumlu karar alma, problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Yakın gelecekte gelişmiş ve sürdürülebilir toplumların, karşılaştıkları sorunlara mantığa ve bilime dayalı çözümler üretebilen bireylerden oluşan toplumlar olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, çocuklarımızın, Birleşmiş Milletler'in de sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bulunan İklim konusunu şimdiden derinlemesine ele almaları, problem alanlarını görmeleri, çözüm için proje geliştirmeleri hem anlamlı bir öğrenme süreci tecrübe etmelerini, hem de yaşanabilir bir çevre için sorumluluk almalarını sağlıyor. QNB Finansbank’ın verdiği destek hem bizler için hem de gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için çok değerli. Gelecek nesillerin bilinçli yetişmesine katkı sağlayacak bu değerli destekleri için QNB Finansbank’a teşekkür ederiz."

- Çocuklar projelerini anlattı

Açıklamada verilen bilgiye göre, QNB Finansbank’ın 2015 yılında hayata geçirdiği Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, TEGV iş birliğiyle hayat geçen "İklim Koruyucuları Yetişiyor" projesinde, aralarında finansçıların da bulunduğu 70 gönüllünün eğitmenin de dahil olduğu ve 13 şehirde eğitimleri gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Mardin’de eğitim gören çocuklar projelerini anlattı. Çocuklar hem bulundukları bölge hem de dünya için ürettikleri çevre çözümlerini uygulamalı olarak anlattı. Proje ile çocukların gerçek yaşamlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayarak, iklim konusunda derinlemesine düşünmeleri ve bilgi edinmeleri, tasarım odaklı düşünerek proje fikirleri ve prototipleri oluşturmaları amaçlanıyor.

Yine çocukların yaşadıkları bölgenin ve çevrenin sorunlarını tespit ederek çözüm yolları geliştirebilme becerisi, proje üretme deneyimi kazanmaları ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirme yeteneği kazanması hedefleniyor. Proje tabanlı öğrenme siteminin benimsendiği "İklim Koruyucuları Yetişiyor" projesi çocuklara; ihtiyaca göre birçok farklı öğrenme ve çalışma yöntemini kullanarak yeni fikirler içeren projeler geliştirme, araştırma konusunda beceri kazanma ve yeni fikirlerin üretilip, uygulanmasına dayalı kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

