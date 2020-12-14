QNB Finansbank'a "Gönülden Ödüller"den büyük ödül

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında gerçekleştirilen gönüllü finansçı projeleri, "Gönülden Ödüller"de büyük ödül aldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çalışan gönüllülüğünü ve projelerini teşvik etmek için "Özel Sektör Gönüllüleri Derneği" tarafından gerçekleştirilen "Gönülden Ödüller" töreni bu yıl 13. kez gerçekleştirildi.

Toplam beş kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda QNB Finansbank, "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın beşinci yılını da kutladığı Minik Eller Büyük Hayaller Platformu çatısı altında gerçekleştirilen projeleri ile ödüle uzanan gönüllü finansçılar, kurumsal gönüllülük alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, Türkiye'de bu alanda verilen en prestijli ödüllerden birinin sahibi oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: