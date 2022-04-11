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  4. QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın dördüncü dönem girişimleri belli oldu

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın dördüncü dönem girişimleri belli oldu

11.04.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’de tamamlanan üçüncü dönemde 8 girişim QNBEYOND mezunu olurken, bu girişimlerden ikisi, Magnetiq ve Ango AI, QNBEYOND Ventures’dan yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın dördüncü dönem girişimleri arasında fintech/insurtech, proptech, blokzincir, sosyal, B2B SaaS gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, QNBEYOND dördüncü dönem girişimlerinde, global odaklı SaaS iş modelleri, yapay zeka teknolojisini kullanan veya kullanımını kolaylaştıran ürünler, profesyonel sosyalleşme uygulamaları, emlak ve perakende çözümleri, fintech'ler, sigorta teknolojileri ve blokzincir teknolojisinin gizlilik ve güvenlik yönüyle kullanıldığı araçlar göze çarpıyor.

2021’de tamamlanan üçüncü dönemde 8 girişim QNBEYOND mezunu olurken, bu girişimlerden ikisi, Magnetiq ve Ango AI, QNBEYOND Ventures’dan yatırım aldı. Ayrıca sekiz girişim QNB Finansbank ve iştirakleriyle 9 farklı projede büyük çaplı iş birliğine gitti.

Sektör profesyonelleri ve QNB Finansbank çalışanlarından oluşan 130 kişiyi aşkın ve güçlü bir mentor ağına sahip olan QNBEYOND, girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm konular için alanında uzman bir mentora sahip.

Ayrıca hızlandırma programına katılan girişimlere; Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ve Digital Ocean gibi servis sağlayıcılar, Hubspot, Notion, Docsend, Lokalise, Miro, Remote, Asana gibi yabancı servisler ve Fol, iyzico ve TalentGrid gibi şirketlerden on binlerce dolar değerinde indirim fırsatı da sunuluyor.

Diğer yandan QNB Finansbank C-Level yöneticilerinden biriyle eşleşen QNBEYOND girişimleri, düzenli olarak görüşme ve beraber iş geliştirme şansına erişiyor.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 4’üncü dönem girişimleri arasında, TransferChain, Tamamliyo, Emlaksat.com, VenueX, Hockeystack, Radius, FirstBatch ve Ekos.ai yer alıyor.

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