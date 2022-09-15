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QUA Granite, Contemporary Istanbul'un partneri oldu

15.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Contemporary İstanbul, 17 - 22 Eylül 2022'de dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve 558 sanatçıya ait 1.476 eserle sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Teknik granit üreticisi QUA Granite, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'un partneri olarak çağdaş sanatı destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyarak yaşam alanlarına konfor ve estetik katan QUA Granite, partneri olduğu, İstanbul'un çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 17'nci edisyonunda sanatseverler ile buluşacak.

QUA Granite, yenilikçi bakış açısıyla prestijli, mimariye özgü fikirler sunan, çevre konusunda her zaman hassasiyetini ortaya koyan bir marka olarak, sahip olduğu değerleri sanatçı Günnur Özsoy'un "Su Taşı" isimli eseri ile yansıtacak.

Sanat pratiğinin temelini organik formlu, üç boyutlu soyut çalışmalarıyla oluşturan heykel sanatçısı Günnur Özsoy'un; QUA Granite için özel olarak tasarladığı eser, doğanın bir parçasını yansıtıyor. Parlayan sedef rengi ve akışkan formu ile izleyenlere bir su damlasını veya doğada bulunan taşları hatırlatıyor.

- Öğrencilere özel çağdaş sanat turu

QUA Granite Contemporary İstanbul'un 17'nci edisyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mimarlık öğrencilerine özel sanat turu gerçekleştirecek. Tersane İstanbul'un tarihi mimarisi ve çağdaş sanat ile buluşacak öğrenciler katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkânı bulacak.

QUA Granite'in partneri olduğu Contemporary İstanbul, 17 - 22 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve 558 sanatçıya ait 1.476 eserle sanatseverlerle buluşacak.

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