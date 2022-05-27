QUA Granite, İç Mimarlık Bölümü mezunları ve öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İçmimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün gerçekleştirmiş olduğu Mezunlar Sergisi, QUA Granite sponsorluğunda 25 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

QUA Granite'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya İç Mekanlar günü kapsamında Antalya İçmimarlar Odası Başkanı Serkan Eşmeli, ikinci başkanı Güner Onaran, Antalya iç mimarları, Akdeniz Üniversitesi mimarlık fakültesi öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri, yapı firmaları ve temsilcileri bir araya geldi.

İç mimarlık meslek kapsamını ve bu mesleğin değerlerinin vurgulandığı bu etkinlikle üniversitelerin bu alanda eğitim programları ve kapsamı aktarıldı, karşılıklı söyleşiler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Kaynakcı Elinç, QUA Granite gibi özel markanın sunacağı yarışma, etkinlik, sunumların bu mesleğe değer katacağını belirterek, "QUA Granite tarafından gerçekleştirilecek olan tüm yarışma, etkinlik, fabrika ziyareti gibi geleceğe yönelik tüm çalışmaları Akdeniz Üniversitesi adına özel olarak bekliyoruz.

Benzer bir çalışmanın tekrar yapılarak, tarihi normların, bölgesel renklerin harmonik yapısıyla QUA Granite’in değerlendirmek isteyeceği tasarımlara aday olmak ve sunulacak fırsatları değerlendirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

