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QUA Granite konsept bayisi ile Azerbaycan’da

01.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QUA Granite, Azerbaycan’da açtığı konsept bayisiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında farklı noktalarda büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız veren QUA Granite, rotasına Azerbaycan'ı ekleyerek başkent Bakü'nün en popüler ve en işlek caddelerinden Hasan Aliyev 465 konumunda açtığı yeni bayisinde zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artan tüketici ihtiyaçlarına, tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip QUA Granite’in yeni bayisi, 550 metrekare kullanılabilir showroom alanına sahip.

Açılışına bölgenin önde gelen iş insanları, tasarımcı ve mimarlarının katıldığı QUA Granite’in Bakü’deki yeni showroomunda, granit ve vitrifiye ürünleri tüketici ve profesyoneller ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Mimarı Özge Ergin, mağazanın modern ve klasik tarzın harmanlandığı mimari dokunuşlara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bina tarihi bir yapı olması sebebiyle dış cephe tasarım hatları mimari dokudan esinlenerek tanımlandı. Tarihi dokuya zarar vermememiz açısından çok dikkatli bir mimari süreç yürüttük. QUA Granite olarak yeni konseptimizle açtığımız bayimizin Bakü’de olması bizler için mutluluk verici. Yeni konseptimizle bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden QUA Granite, Türkiye’de 7 bölgeye yayılan toplam 65 bayisiyle hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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