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  4. QUA Granite'in Creme Blanc serisiyle yaşam alanları zarif bir kimlik kazanıyor

QUA Granite'in Creme Blanc serisiyle yaşam alanları zarif bir kimlik kazanıyor

12.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markanın yeni serisi, birbirini uyum içinde takip eden kreatif desenleriyle bugünün trendleri doğrultusunda mekanlara birçok dekorasyon alternatifi sunuyor

İSTANBUL (AA) - QUA Granite'in yeni serisi Creme Blanc yaşam alanlarına zarif bir kimlik kazandırıyor.

QUA Granit'den yapılan açıklamaya göre, üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde yer alan teknik granit serileri ile modern ve zamansız mekanların oluşturuyor.

Yeni seri Creme Blanc ile yaşam alanlarına zarif bir kimlik kazandırılıyor. Krem tonları ile mekanlara genişlik hissi veren Creme Blanc, birbirini uyum içinde takip eden kreatif desenleriyle de bugünün trendleri doğrultusunda mekanlara birçok dekorasyon alternatifi sunuyor.

60x120 cm boyutuyla sunulan Creme Blanc, iç ve dış mekan tasarımlarında boyut avantajıyla birlikte uygulama kolaylığı da sağlıyor. Salon, mutfak, banyo, antre, merdiven, bahçe, teras ve balkon gibi alanlarda kullanılabilen Crem Blanc, yaşam alanlarına derinlik hissi katarken şık, doğal, modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

QUA Granite'in yeni serisi Creme Blanc ve daha fazla teknik granit serisine QUA Granite'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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