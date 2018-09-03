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Quaresma'nın trivelası FIFA Puskas yılın golüne aday!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

FIFA yılın en iyileri adaylarını belirledi. FIFA Puskas yılın golü adayları arasında Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın golü de yer aldı. Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ise 2007 yılından bu yana 11 yıl üst üste son 3'e kaldığı dünyada yılın futbolcusu ödülünde finale kalamadı.

Quaresma'nın trivelası FIFA Puskas yılın golüne aday!

Barcelona'nın yıldızı Linoel Messi, 2006 yılından bu yana ilk kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nde son 3 aday arasında yer almadı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın 2018 Dünya Kupası'nda İran'a attığı gol de FIFA Puskas Yılın En iyi Golü ödülüne aday gösterdi.

MESSI'YE BÜYÜK ŞOK
La Liga devlerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun süre sonra ilki yaşadı. Arjantinli yıldız, 2007 yılından bu yana 11 yıl üst üste son 3'e kaldığı Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nde bu kez finale kalamadı. Son 10 futbolcu arasına giren Tangocu, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in gerisinde kalmaktan kurtulumadı.

FIFA ÖDÜLLERİNDE LİSTELER ŞU ŞEKİLDE

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu adayları:
Cristiano Ronaldo
Luka Modric
Mohamed Salah

FIFA Yılın Teknik Direktörü adayları:
Zlatko Dalic
Didier Deschamps
Zinedine Zidane

FIFA Yılın Kalecisi adayları:
Thibaut Courtois
Hugo Lloris
Kasper Schmeichel

QUARESMA YILIN GOLÜNE ADAY
Yılın en güzel golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için de adaylar belli oldu. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda İran'a attığı gol adaylar içinde yer aldı.

İşte FIFA Puskas ödülü için diğer adaylar:

Bale - Liverpool
Cheryshev - Hırvatistan
Christodoulopoulos - Olympiakos
Ronaldo - Juventus
De Arrascaeta - America Mineiro
McGree - Melbourne City
Messi - Nijerya
Pavard - Arjantin
Quaresma - İran
Salah - Everton


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