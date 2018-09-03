Quaresma'nın trivelası FIFA Puskas yılın golüne aday!

Barcelona'nın yıldızı Linoel Messi, 2006 yılından bu yana ilk kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nde son 3 aday arasında yer almadı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın 2018 Dünya Kupası'nda İran'a attığı gol de FIFA Puskas Yılın En iyi Golü ödülüne aday gösterdi.

MESSI'YE BÜYÜK ŞOK

La Liga devlerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun süre sonra ilki yaşadı. Arjantinli yıldız, 2007 yılından bu yana 11 yıl üst üste son 3'e kaldığı Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nde bu kez finale kalamadı. Son 10 futbolcu arasına giren Tangocu, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in gerisinde kalmaktan kurtulumadı.

FIFA ÖDÜLLERİNDE LİSTELER ŞU ŞEKİLDE

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu adayları:

Cristiano Ronaldo

Luka Modric

Mohamed Salah

FIFA Yılın Teknik Direktörü adayları:

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Zinedine Zidane

FIFA Yılın Kalecisi adayları:

Thibaut Courtois

Hugo Lloris

Kasper Schmeichel

QUARESMA YILIN GOLÜNE ADAY

Yılın en güzel golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için de adaylar belli oldu. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda İran'a attığı gol adaylar içinde yer aldı.

İşte FIFA Puskas ödülü için diğer adaylar:

Bale - Liverpool

Cheryshev - Hırvatistan

Christodoulopoulos - Olympiakos

Ronaldo - Juventus

De Arrascaeta - America Mineiro

McGree - Melbourne City

Messi - Nijerya

Pavard - Arjantin

Quaresma - İran

Salah - Everton



