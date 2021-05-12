Quick Sigorta dört yaşında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın 4 yıl gibi kısa sürede sektörde güven kazandığını belirterek, “Quick Sigorta olarak sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlattık ve ‘Cepten, netten acenteden’ mottomuzla sigortalılarımıza hizmet veriyoruz. Geniş bir sigorta ürünü yelpazesine sahibiz ve Türkiye’nin 81 ilinde 3 binin üzerinde acentemiz bulunuyor. Web sitemiz ve mobil uygulamamızla müşterilerimize istedikleri zaman, istedikleri her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yatırımları, sektörde hızla büyümesi, layık görüldüğü ödüller ve ürün çeşitliliğiyle sigorta sektöründe kısa zamanda öne çıkan Quick Sigorta, sektörde emin adımlarla ilerliyor ve her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2017’de ilk poliçesini düzenleyen Quick Sigorta, ardında bıraktığı dört yıla sayısız ürün, başarı ve ödül sığdırdı.

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, yatırımları, hızla büyümesi, layık görüldüğü ödüller ve ürün çeşitliliğiyle dört yıl gibi kısa bir sürede sektörde güven kazandı.

- “Sigortacılıktan kazandığımızı sigortacılığa yatırdık”

Yaşar, sigortacılıktan kazandıklarını, sigortacılığa yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılını 514,3 milyon TL özkaynak büyüklüğü ve 2,47 milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapattık. Faaliyete başladığımız 2017 yılından bu yana geçen dört yılda yaratılan tüm değerlerin şirkette tutulması ve temettü dağıtılmaması, sonuçlarını göstermeye başladı. Quick Sigorta olarak bilanço büyüklüğü bakımından hayat-dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 büyük şirket arasında yer almayı başardık.

Dört yıl önce çıktığımız bu yolda hayallerimizin izinde sayısız ödül, başarı ve ilklere imza atarak yolumuza sağlam ve hızlı adımlarla devam ediyoruz. Memleketimizin dört bir yanından hayallerimize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Üstelik bu sene bayram Quick Sigorta’nın 4. yaşı ile aynı zamana geldi. Hepimize çifte bayram yaşatıyor. Bayramımız ve yeni yaşımız kutlu olsun. Birlikte nice yıllara…"

