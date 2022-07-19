Quick Sigorta, dünyanın ilk otonom otobüs teknolojisine yatırım yapıyor

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, 2018 yılında kurulan Amerika merkezli Türk teknoloji şirketi olan ADASTEC'in Seviye 4 otonom araç projesine yatırım yapıyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sigorta sektöründeki inovatif uygulamalarının yanına başarılı yatırımlarını da ekliyor.

Bu çerçevede şirket, dünyanın ilk otonom otobüs teknolojisine yatırım yapıyor. Toplu taşıma operasyonlarını daha verimli, daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek hedefiyle yola çıkan ADASTEC, geliştirdiği Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu ile toplu ulaşımı çağın ötesine taşımayı hedefliyor.

ADASTEC'in toplu taşıma araçlarına dördüncü seviye otonom sürüş özelliği sağlayan yazılım, seri üretimine geçilen ilk yazılım ürünü olma özelliği taşıyor.

Ayrıca ADASTEC, yakın zamanda Norveç'in Stavanger şehrinde liman ile şehir merkezi arasında belediyenin toplu taşıma operasyonunu da gerçekleştirmeye başladı.

Quick Sigorta, ADASTEC'e yaptığı yatırım ile teknolojiye olan yatırımlarını sürdürürken, sigortacılığın nereye evrileceği konusundaki AR-GE çalışmalarını devam ettirecek.

- "Teknolojiyle dirsek teması kuran bir dünyada yaşıyoruz"

Geçen günlerde bir TV programına ADASTEC kurucularından Atalay Taşkoparan ile birlikte Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, "Teknolojiyle dirsek teması kuran bir dünyada yaşıyoruz. Yakın zamanda dünyanın pek çok şehrinde elektrikli ve otonom araçlar toplu taşımada daha çok kullanılacak. Otonomi projelerini destekleyen ülkeler, ulaştırma bakanlıkları, belediyeler, toplu taşıma otoriteleri ve şirketleri, bu alanda standartları oluşturmak, hizmeti şekillendirmek ve bunu ilk uygulayan olmak için yarışıyorlar. Tamamıyla yapay zeka üzerine kurulmuş bir yazılıma yatırım yaparak biz de inovatif projeleri destekleyip, dünya vizyonunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar, araçların nasıl sigortalanacağına ilişkin, "Bugüne kadar bildiklerimiz alışılagelmiş kasko sigortaları. Sektör olarak elektrikli bir aracın nasıl sigortalanması gerektiğini çözdük. Karşımızda otonom bir toplu taşıma aracı var. Dolayısıyla otobüs üreticisinin ürün sorumluluğu mu ya da yazılım geliştiricinin ürün sorumluluğu mu veyahut alan sağlayıcı operatör belediyenin sorumluluğu ile yolun sigortalanması sorumluluğundan mı bahsetmemiz gerektiğini anlamak için AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bugüne kadar oto sigortalarında üçüncü şahsa verilen sorumluluğu biliyorduk. Otonom araçlarla birlikte neyi sigortalayacağımız ve sorumluluklar konusu şimdi daha kompleks bir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

ADASTEC kurucularından Atalay Taşkoparan da ilk otonom toplu taşıma aracı OTONOM e-ATAK projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Trafik, günümüzde dünyanın büyükşehirlerinin sorunu. Trafiğin çözümü ile ilgili çalışmalara baktığımızda paylaşımlı araçlardan çok söz edildiğini görüyoruz. Ancak büyükşehirlerde paylaşılan araçların yolcu beklemesi sebebiyle trafik sorununa özellikle gün başlarında ve sonlarında olumsuz etki ettiğini görüyoruz. Yakın dönemde San Francisco’da yapılan araştırma sonucunda, gelecekte trafikte göreceğimiz bireysel otonom araçların trafik sorununa çözüm olmayacağı fakat paylaşımlı araçların boyutları büyütülerek toplu taşıma aracı olması durumunda, ortaya katlamalı şekilde faydalar silsilesi çıkacağını biliyoruz. Biz bu nedenle sürücüsüz toplu taşıma araçlarını hedefledik. Bu projenin arkasında büyük bir yapay zeka oluşumu var. Birçok mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Türkiye'deki faaliyetlerimizde de birçok genç Türk mühendisine istihdam sağladık. Türkiye'deki mühendislik eğitimi bu proje için çok uygun."

