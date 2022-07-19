YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Quick Sigorta, dünyanın ilk otonom otobüs teknolojisine yatırım yapıyor

Quick Sigorta, dünyanın ilk otonom otobüs teknolojisine yatırım yapıyor

19.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: - "Tamamıyla yapay zeka üzerine kurulmuş bir yazılıma yatırım yaparak biz de inovatif projeleri destekleyip, dünya vizyonunun takipçisi olmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, 2018 yılında kurulan Amerika merkezli Türk teknoloji şirketi olan ADASTEC'in Seviye 4 otonom araç projesine yatırım yapıyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sigorta sektöründeki inovatif uygulamalarının yanına başarılı yatırımlarını da ekliyor.

Bu çerçevede şirket, dünyanın ilk otonom otobüs teknolojisine yatırım yapıyor. Toplu taşıma operasyonlarını daha verimli, daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek hedefiyle yola çıkan ADASTEC, geliştirdiği Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu ile toplu ulaşımı çağın ötesine taşımayı hedefliyor.

ADASTEC'in toplu taşıma araçlarına dördüncü seviye otonom sürüş özelliği sağlayan yazılım, seri üretimine geçilen ilk yazılım ürünü olma özelliği taşıyor.

Ayrıca ADASTEC, yakın zamanda Norveç'in Stavanger şehrinde liman ile şehir merkezi arasında belediyenin toplu taşıma operasyonunu da gerçekleştirmeye başladı.

Quick Sigorta, ADASTEC'e yaptığı yatırım ile teknolojiye olan yatırımlarını sürdürürken, sigortacılığın nereye evrileceği konusundaki AR-GE çalışmalarını devam ettirecek.

- "Teknolojiyle dirsek teması kuran bir dünyada yaşıyoruz"

Geçen günlerde bir TV programına ADASTEC kurucularından Atalay Taşkoparan ile birlikte Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, "Teknolojiyle dirsek teması kuran bir dünyada yaşıyoruz. Yakın zamanda dünyanın pek çok şehrinde elektrikli ve otonom araçlar toplu taşımada daha çok kullanılacak. Otonomi projelerini destekleyen ülkeler, ulaştırma bakanlıkları, belediyeler, toplu taşıma otoriteleri ve şirketleri, bu alanda standartları oluşturmak, hizmeti şekillendirmek ve bunu ilk uygulayan olmak için yarışıyorlar. Tamamıyla yapay zeka üzerine kurulmuş bir yazılıma yatırım yaparak biz de inovatif projeleri destekleyip, dünya vizyonunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar, araçların nasıl sigortalanacağına ilişkin, "Bugüne kadar bildiklerimiz alışılagelmiş kasko sigortaları. Sektör olarak elektrikli bir aracın nasıl sigortalanması gerektiğini çözdük. Karşımızda otonom bir toplu taşıma aracı var. Dolayısıyla otobüs üreticisinin ürün sorumluluğu mu ya da yazılım geliştiricinin ürün sorumluluğu mu veyahut alan sağlayıcı operatör belediyenin sorumluluğu ile yolun sigortalanması sorumluluğundan mı bahsetmemiz gerektiğini anlamak için AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bugüne kadar oto sigortalarında üçüncü şahsa verilen sorumluluğu biliyorduk. Otonom araçlarla birlikte neyi sigortalayacağımız ve sorumluluklar konusu şimdi daha kompleks bir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

ADASTEC kurucularından Atalay Taşkoparan da ilk otonom toplu taşıma aracı OTONOM e-ATAK projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Trafik, günümüzde dünyanın büyükşehirlerinin sorunu. Trafiğin çözümü ile ilgili çalışmalara baktığımızda paylaşımlı araçlardan çok söz edildiğini görüyoruz. Ancak büyükşehirlerde paylaşılan araçların yolcu beklemesi sebebiyle trafik sorununa özellikle gün başlarında ve sonlarında olumsuz etki ettiğini görüyoruz. Yakın dönemde San Francisco’da yapılan araştırma sonucunda, gelecekte trafikte göreceğimiz bireysel otonom araçların trafik sorununa çözüm olmayacağı fakat paylaşımlı araçların boyutları büyütülerek toplu taşıma aracı olması durumunda, ortaya katlamalı şekilde faydalar silsilesi çıkacağını biliyoruz. Biz bu nedenle sürücüsüz toplu taşıma araçlarını hedefledik. Bu projenin arkasında büyük bir yapay zeka oluşumu var. Birçok mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Türkiye'deki faaliyetlerimizde de birçok genç Türk mühendisine istihdam sağladık. Türkiye'deki mühendislik eğitimi bu proje için çok uygun."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vatandaşlar ulaşım yükünü hafifleten çevreci bisikletlere ulaşmakta güçlük çekiyorİstanbul'da vatandaşlar ulaşım yükünü hafifleten çevreci bisikletlere ulaşmakta güçlük çekiyor
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
quick sigorta

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.