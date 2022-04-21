Quick Sigorta Motobike İstanbul 2022’de yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta’nın, sigorta sponsorluğunu üstlendiği motosiklet ve bisiklet aksesuarları fuarı Motobike Istanbul 2022, İstanbul Fuar Merkezi’nde 13. kez düzenleniyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen ve 21-24 Nisan arasında açık kalacak motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, küçük bir aranın ardından geri döndü.

Dünyanın önde gelen bisiklet ve motosiklet markalarının katıldığı fuarda Quick Sigorta da 219 nolu standı ile yer alıyor.

Fuarın değişmeyen sponsorlarından Quick Sigorta'nın standında ziyaretçilere Quick Routes dergisi, Qmag dergisi, kalem, ajanda, takvim gibi hediyeler sunulacak.

Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimlerken, Quick Sigorta sanal treni ile keyifli bir yolculuğa adım atacak. Ayrıca stant ziyaretçilerine, Quick Sigorta’nın avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek ve merak ettikleri sorular yanıtlanacak.

- "Motobike İstanbul 2022’de yer almamak olmazdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, böylesi büyük bir organizasyonun sponsoru olmaktan keyif duyduklarını belirterek, "Baştan beri Quick Sigorta olarak motosiklet sürücülerinin ve motosiklet sporlarının en yakın dostu olmayı şiar edindik. Bu nedenle de sürekli geliştirdiğimiz ürünlerle hem motosikleti hem de sürücüsünü koruyacak adımlar atıyoruz. Desteğimiz ürünlerle sınırlı değil tabii, ülkemizin önemli motosiklet sporcularına da sponsorluk sağlıyoruz. Motosikletle bu denli içli dışlı iken Motobike İstanbul 2022’de yer almamak olmazdı. Bu organizasyonun sigorta sponsoru olmak bizim için onur verici. Ayrıca fuaye alanında ürünlerimizi tanıttığımız bir standımız yer alacak. Her türlü soru ve önerileriniz için orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise Türkiye’nin zorlu parkurlarını dolaşan ve bunu bir seyahat serüveni haline getiren iki gezgin ve motor aşığı "2Teker 2Yürek" ile başlayan Quick Routes projesinin pek çok şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu seyahatlerde biriktirilen anılar, fotoğraf ve videolar ise Quick Routes’un sosyal medya hesaplarında, Q Blog’ta ve Quick Routes dergisinde yayınlanıyor. Böylelikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil aynı zamanda gezmeyi ve keşfetmeyi seven herkesin ilgisini çekmeyi de başaran şirketimiz, kurulduğu günden beri motosikletçiler ve motosikletleri ilgi alanında tutuyor ve Motobike İstanbul Fuarı vasıtasıyla motosiklet camiasıyla her yıl bir araya gelmeye özen gösteriyor. 1 yıl aradan sonra motor seveler ile buluşmanın heyecanı içerisindeyiz."

