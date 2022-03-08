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Quick Sigorta Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'ne katıldı

08.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "İş insanlarının kullandığı kefalet sigortası, banka teminat mektuplarına eş değer"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) öncülüğünde sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi, 3-5 Mart'ta Antalya’da gerçekleştirildi.

Quick Sigorta standı etkinlikte, sigortacılık, reasürans, hayat ve emeklilik şirketlerinin yanı sıra, sigorta acenteleri, reasürans brokerları, sigorta eksperleri ve insurtech firmaları da katıldı.

3 bin 500 tekil katılımcının bulunduğu kongrede Maher Holding Grup Sigorta Şirketleri’nin yanı sıra Quick Finans‘ın yönetim ve satış kadrosu da yerini aldı.

3 gün süren etkinlikte acenteler ve sektör paydaşlarıyla salgın sonrası yüz yüze görüşebilmenin ilk fırsatı sağlanmış oldu.

Sigorta sektörü ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getiren kongre, İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler, Dijital Sigortacılık ve Finansal Sigortacılık olmak üzere üç ana başlığa odaklandı.

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar Finansal Sigortacılık; Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise Dijital Sigortacılık panelinde konuştu.

Organizasyonda, Quick ve Corpus Sigorta’nın yanı sıra, Türkiye Sigorta, HDI, Aegon, Milli Reasürans, Marsh, Tarsim, Bereket, Ethica, Koru, Türk Nippon, Sompo, Generali, Gulf, Neova, Allianz, Ankara Sigorta, SBM, TMTB, TOBB, SAİK, SEİK, Tic.ve San. Odaları ile Acente Örgütleri ve hasar / asistans şirketleri gibi kuruluşlar da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, iş insanlarının kullandığı kefalet sigortasının, banka teminat mektuplarına eş değer olduğunu belirtti.

Yaşar, Kefalet Sigortası’nın Türkiye’de gelişebilmesi için İcra iflas Kanunu, Gümrük Kanunu ve Bazı Vergi Kanunları ile Devlet İhale Kanunu, Amme Alacakları Kanunlarında düzenleme yapılması ve sigortanın harç ve damga vergisinden muaf olması konusunda beklentilerinin olduğunu kaydetti.

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise şunları kaydetti:

"Altını çizmek istediğim önemli bir nokta var; amaç burada yeni gelişen teknolojilere, yeniliklere acentelerin de adaptasyonunu hızlandırmak. Çünkü acentelerin uzman bilgisine her zaman ihtiyaç olacaktır. Acentelerimizin uzmanlığı hep kalıyor sadece bunu gösterecekleri kanallar değişiyor. Kimi zaman yüz yüze kimi zaman online, kimi zaman telefonda Whatsapp'ta gibi. Çünkü sigortalılarımız, karşılarında güvenebileceği bir kişi ile iletişime geçmek istiyor. Kanallar değişebilir ama acentenin uzmanlığı her zaman en ortada ve en önemli konu olarak kalacaktır."

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