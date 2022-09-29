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Quick Sigorta'dan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

29.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: - "Quick Sigorta olarak ürün gamımızı müşteri ihtiyaçlarına dönük olarak ilgili branşlardaki arza göre şekillendiriyoruz. Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam da böyle bir ürün. Cinsiyet, il, yaş fark etmeksizin tek bir fiyat ile sigortalılarla buluşuyor"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sigortalıların karşısına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Beklemeden Ömür Boyu Yenileme Garantisi"ni ilk yılın sonunda müşterileri ile buluşturarak 150 günde 10 bin yeni sigortalıyı bünyesine katan, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sektörde fark yaratan Quick Sigorta, sağlık sigortası alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Trafik sigortaları branşında sektörü domine eden ve 5 yılde ilk 10 hayat dışı sigorta şirketi arasında olmayı başaran Quick Sigorta, bu kez Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sigortalıların karşısına çıkıyor.

Trafik kazasına bağlı olarak gerçekleşecek acil ve sonrası yatarak sağlık giderlerini karşılayan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kişi bazlı bir sigorta olarak öne çıkıyor. Ürün için araç sahibi olma şartı da aranmıyor.

Kişiler, kendileri ve aileleri için de Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyor. Ayrıca, kaza olmasa dahi sigortanın sunduğu ek sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün.

- Tek fiyat avantajı ve limitsiz ek sağlık hizmetleri ile ilgi çekiyor

Trafik kazalarından bağımsız olarak limitsiz faydalanılabilecek online tıbbi danışmanlık, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, evde tıbbi bakım organizasyon hizmetleri bulunan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı cazip hale getiren bir diğer özellik de uygun fiyat politikası.

Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, cinsiyet, il ve yaş ayrımı olmaksızın sigortalı başına 200 TL prim ile sunuluyor. Poliçenin en az iki aile bireyi ve üzeri tarafından aynı poliçede tercih edilmesi durumunda ise yüzde 5 aile indirimi uygulanıyor.

Türkiye sınırları içerisindeki kara yolu ağında, kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş trafik kazaları sonucu ortaya çıkmış yatarak tedavi giderlerini karşılayan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ister yaya, ister sürücü, isterse yolcu olsun sigortalılarına sağlık sigorta güvencesi sunuyor.

- "Müşteri ihtiyaçlarına odaklı yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sektörde bir ilki hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisi ile tamamlayıcı sağlık sigortası başta olmak üzere sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış yaşandığını biliyor ve bunu artan sigorta bilincinin bir sonucu olarak görüyoruz. Öyle ki tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi yaklaşık yüzde 143 yükseldi ve bu branşta yeni sigortalı kazanımı da devam ediyor. Biz de Quick Sigorta olarak ürün gamımızı müşteri ihtiyaçlarına dönük olarak ilgili branşlardaki arza göre şekillendiriyoruz. Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam da böyle bir ürün. Cinsiyet, il, yaş fark etmeksizin tek bir fiyat ile sigortalılarla buluşuyor. Özellikle sektörde hap ürün olarak nitelendirdiğimiz tek primli bu tip ürünlerin çapraz olarak satılabilmesi açısından da acentelerimizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, trafiğe takılı kalmayın. Quick Sigorta'da daha çok güvence daha çok ürün var. 2025 sonuna kadar yaklaşık 8 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracağı öngörüsüyle bu tip spesifik ürünlerin daha da ilgi çekeceğinden eminim. Quick Sigorta olarak bundan sonra da müşteri ihtiyaçlarına odaklı ezber bozan yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz."

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