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Quick Sigorta’dan Türkiye’nin inovatif insurtech girişimlerine destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Insurtech DemoDay etkinliği, 18 Mart 2020’de Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta’nın sponsorluğunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Insurtech DemoDay etkinliğinde, Türkiye’nin en inovatif insurtech girişimleri seçilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta’nın sponsorluğunda bu yıl ikincisi yapılacak Insurtech DemoDay etkinliği, 18 Mart 2020’de Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Türkiye’nin en inovatif insurtech girişimlerini seçilecek.

Sigorta sektöründeki teknoloji ve inovasyon çalışmalarının önünü açmak, girişimleri desteklemek amacıyla 2019’da kurulan Insurtech HUB, sigorta sektöründe girişimciler ile yatırımcılar arasında köprü kuruyor. Şimdiye kadar 30’a yakın sigorta startup’ını destekleyen Insurtech HUB 2020 yılının sonunda bu sayıyı 50’ye çıkarmayı planlıyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin genç ve dinamik girişimcilerine fırsat sunmak adına Insurtech DemoDay etkinliğinde ön elemeyi geçen 15 insurtech girişimi yarışacak.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey’in de jürileri arasında yer alacağı Insurtech DemoDay etkinliği, 14 Mart 2020’ye kadar başvuruları almaya devam ediyor. Dijital sigortacılık, acenta broker yazılımları, yapay zeka çözümleri, sağlık sigortaları, seyahat sigortaları, oto sigortaları, telematik, hasar yönetimi, risk yönetimi konularında sektörün bugününü ve geleceğini belirleyecek insurtech startup’ların başvurabildiği etkinlikte, girişimciler sahnede girişimlerini beş dakika boyunca anlatma fırsatı yakalayacak.

- Global Insurtech Zirvesi’ne ücretsiz katılım hakkı

Insurtech Startup DemoDay etkinliğinde değerlendirilen girişimler, kendi ürün ve çözümünü sektörün önde gelen isimlerine anlatırken, marka bilinirliklerini ve kurumsal imajını artırma fırsatı bulacak.Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimlerse, 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Global Insurtech Zirvesi’ne ücretsiz katılım hakkı ve sigorta sektöründe fark yaratan ürünlerini global pazara tanıtma fırsatı yakalayacak.

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