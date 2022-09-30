Quick Sigorta’nın yüzde 100 Online Kefalet Sigortası'na Sardis’ten gümüş ödül

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, yılın başında hayata geçirdiği Türkiye'de ilk kez yüzde 100 online olarak sunulan Kefalet Sigortası ürünü ile "Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi" kategorisinde Sardis Awards 2022'den gümüş ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finans sektöründeki pazarlama başarılarını ve en inovatif projelerini ödüllendiren Sardis Awards'ta, bu yılın kazananları belli oldu.

Teknolojinin yenilikçi kullanımından veri stratejilerine, inovasyondan yaratıcılık ve pozitif sosyal etkiye kadar finansa ve tüketici hayatına değer katan projelerin değerlendirildiği Sardis Awards 2022’de, Quick Sigorta’nın yüzde 100 Online olarak sunulan Kefalet Sigortası ürünü "Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Bu yıl 300’e yakın başarılı projenin yarıştığı Sardis Ödülleri’nde 12 altın ve 37 gümüş Sardis sahiplerini buldu.

Quick Sigorta, 2018 yılından bu yana finansal sigortalar alanındaki çalışmaları ve Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği projeleri ile sektörde öne çıkmıştı. Kullanıcı dostu ödüllü alt yapısıyla ihale yüklenicileri ve isteklilerin bu konudaki taleplerine hemen cevap verebilecek düzenlemeyi sağlayan şirket, Ocak 2022’de hayata geçirdiği ve elektronik ihalelerde geçerli yüzde 100 Online Kefalet Sigortası projesi ile çıtayı daha da yükseltti.

Bu proje, başvuru aşaması, kredi skor hesaplama, değerlendirme ve sonuçlandırma gibi tüm aşamaları tamamen geliştirilen teknik altyapılar sayesinde yüzde 100 online olarak sağlıyor ve uçtan uca dijital onboarding’i mümkün kılıyor.

