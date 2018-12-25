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Quiqe Sanchez Flores Shanghai Shenhua'nın yeni hocası oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Quiqe Sanchez Flores Shanghai Shenhua'nın yeni hocası oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Shanghai Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Shanghai Shenhua Quiqe Sanchez Flores

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