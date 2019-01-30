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Rabbi Matondo, Schalke 04'te

ALMANYA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Schalke 04, Manchester City'nin genç kanat oyuncusu Rabbi Matondo'yu kadrosuna kattı.

Rabbi Matondo, Schalke 04'te

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Manchester Cityli 18 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Matondo için Schalke 04'ün 11 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı. Matondo, Manchester City'nin 23 yaş altı takımında bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Rabbi Matondo schalke 04 Manchester City

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