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Rachel Riley: İngiltere, Dünya Kupası'nı kazanırsa ekranda soyunacağım

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 22.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

İngiliz sunucu Rachel Riley, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nı İngiltere'nin kazanması durumunda ekran önünde soyunacağını söyledi.

Rachel Riley'den bomba iddia

Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım

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İngiliz sunucu Rachel Riley, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’na olan güvenini, ilginç bir söz ile sevenlerine duyurdu.

İngiliz sunucu Rachel Riley, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’na olan güvenini, ilginç bir söz ile sevenlerine duyurdu.
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İngiltere’de yayınlanan Countdown yarışmasını sunan Rachel Riley, ülkesinin Dünya Kupası’nı kazanması durumunda ekrana çıplak çıkacağı sözünü verdi.

İngiltere’de yayınlanan Countdown yarışmasını sunan Rachel Riley, ülkesinin Dünya Kupası’nı kazanması durumunda ekrana çıplak çıkacağı sözünü verdi.
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Verdiği sözü Twitter’dan takipçilerine duyuran Rachel Riley, İngiltere dünya şampiyonu olursa ekran önünde soyunacağını söyledi.

Verdiği sözü Twitter’dan takipçilerine duyuran Rachel Riley, İngiltere dünya şampiyonu olursa ekran önünde soyunacağını söyledi.
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32 yaşındaki Rachel Riley’nin paylaşımından sonra Twitter’da takipçi sayısından patlama yaşanırken, başarılı sunucunun takipçileri İngiltere’nin başarısı için #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) etiketini paylaşmaya başladı.

32 yaşındaki Rachel Riley’nin paylaşımından sonra Twitter’da takipçi sayısından patlama yaşanırken, başarılı sunucunun takipçileri İngiltere’nin başarısı için #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) etiketini paylaşmaya başladı.
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Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım

Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım
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Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım

Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım
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Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım

Rachel Riley: İngiltere kazanırsa ekranda soyunacağım
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Anahtar Kelimeler:
Rachel Riley FIFA 2018 Dünya Kupası ingiltere milli takımı

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