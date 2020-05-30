Radamel Falcao'dan Beckham'a transfer yanıtı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao, ocak ayında ABD ekibi Inter Miami'den gelen transfer teklifini reddetti. David Beckham'ın ortakları arasında yer aldığı Inter Miami, Falcao'dan olumsuz yanıt aldı.

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Inter Miami Kulübü devre arası transfer döneminde Radamel Falcao'ya teklifte bulundu. Teklifi geri çeviren Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti.

FALCAO: "GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Falcao'nun aynı zamanda Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin radarında olduğu ancak Galatasaray'dan ayrılmak istemediği vurgulandı. Falcao, Beckham'ın kulübüne verdiği yanıtta, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da mutlu. Çin, ABD ya da Katar'a gitmek istemiyorum." dedi.

FALCAO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetti. Zaman zaman sakatlık sorunları yaşayan Kolombiyalı yıldız, sarı kırmzılı formayla toplam 20 resmi maçta 10 gol ve 1 asiste imza attı. Falcao kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. (FutbolArena)

