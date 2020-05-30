Radamel Falcao'dan Beckham'a transfer yanıtı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao, ocak ayında ABD ekibi Inter Miami'den gelen transfer teklifini reddetti. David Beckham'ın ortakları arasında yer aldığı Inter Miami, Falcao'dan olumsuz yanıt aldı.
Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Inter Miami Kulübü devre arası transfer döneminde Radamel Falcao'ya teklifte bulundu. Teklifi geri çeviren Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti.
Falcao'nun aynı zamanda Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin radarında olduğu ancak Galatasaray'dan ayrılmak istemediği vurgulandı. Falcao, Beckham'ın kulübüne verdiği yanıtta, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da mutlu. Çin, ABD ya da Katar'a gitmek istemiyorum." dedi.
Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetti. Zaman zaman sakatlık sorunları yaşayan Kolombiyalı yıldız, sarı kırmzılı formayla toplam 20 resmi maçta 10 gol ve 1 asiste imza attı. Falcao kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. (FutbolArena)
Trabzonspor, yıldız isimle resmen anlaştı!
Cimbom'dan taktik ağırlıklı idman
Alt liglerde koronavirüs endişesi
Vedat Muriqi için gözü kararttılar!
G.Saray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da
Beşiktaş yeni forvetini buldu!
Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!
Ahmet Nur Çebi sahaya indi
Dortmund'da sakatlık şoku!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum