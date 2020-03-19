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Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı'nı bırakıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs, büyük organizasyonları etkilemeye devam ediyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesinin ardından, Kupa Amerika da 2021 yılına ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı takımın yıldız forveti Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'ndan ayrılmak kararı aldı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor... 34 yaşındaki golcü oyuncu, Copa America’nın ertelenmesinin ardından böyle bir karar aldı. Falcao, Kolombiya Milli Takımı’nın en skorer ismi konumunda bulunuyor.


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