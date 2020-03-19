Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı'nı bırakıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor... 34 yaşındaki golcü oyuncu, Copa America’nın ertelenmesinin ardından böyle bir karar aldı. Falcao, Kolombiya Milli Takımı’nın en skorer ismi konumunda bulunuyor.