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Radamel Falcao menajeri Jorge Mendes'ten transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao hakkında menajeri Jorge Mendes konuştu. Portekizli menajer, Falcao ile ilgili transfer haberlerine yanıt verdi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao hakkında uzun süredir transfer iddiaları dolaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 12 milyon euro maaş önermesi, manşetleri süslemişti. Bütün bu iddialarla ilgili golcü futbolcunun menajeri Jorge Mendes konuştu.

"PARA HER ŞEY DEĞİLDİR"

Mendes, “Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil” şeklinde konuştu.

"TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Portekizli menajer, “Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul’da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao’nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil” yorumunda bulundu.

"KOLAY KOLAY AYRILMAZ"

Jorge Mendes, “Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse bütün dünyada futbol durdu. Tabii ki yeniden transferler olacak. Ancak eskisi gibi bir piyasa kalmadığı da kesin. Falcao, Galatasaray’a gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu fedakarlığı yapan bir oyuncunun zaten kolayca ayrılmasını bekleyemezsiniz. Bence yazılan haberleri fazla ciddiye almayın. Radamel Falcao, Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak istiyor” diye konuştu.

Kolombiyalı forvet Falcao, bu sezon takımıyla çıktığı 20 resmi maçta rakip filelere tam 10 gol atma başarısı gösterdi.
(Akşam)

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Galatasaray radamel falcao

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kardeşim bırakın oynasın adam ya ikidebir ne transfer haberi çıkarıyosunuz oynasın işte
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