Radamel Falcao'nun durumu belli oldu!

Gaziantep FK karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.
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