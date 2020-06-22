SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Radamel Falcao'nun durumu belli oldu!

Radamel Falcao'nun durumu belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Gazaintep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre olması bekleniyor.

Gaziantep FK karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.

DETAYLAR BİRAZDAN...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Galatasaray'ın kaybı en az 32 milyon euro!Galatasaray'ın kaybı en az 32 milyon euro!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Tartışılan o pozisyon! Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Tartışılan o pozisyon! Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

''Türkiye'yi uyarıyorum''

''Türkiye'yi uyarıyorum''

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Henry'den Galatasaray sözleri!

Henry'den Galatasaray sözleri!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Radamel Falcao'nun durumu belli oldu!

Falcao'nun durumu belli oldu!

Galatasaray'ın olası kaybı: En az 32 milyon euro!

Galatasaray'ın kaybı en az 32 milyon euro!

Galatasaray yönetiminin sessizliği, isyan ettirdi

Galatasaray yönetimi isyan ettirdi

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Tartışılan o pozisyon! Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

Gaziantep FK'den Galatasaray maçı sonrası flaş iddia

Necai Ateş, bize saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.