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Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.

Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı:

''Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?''


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Galatasaray radamel falcao Lorelei Taron Beşiktaş

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