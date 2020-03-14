Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.
Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı:
''Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?''
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