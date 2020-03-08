SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2020 20:00 | Son Güncelleme

Sezonun en flaş transferi Radamel Falcao, ligin ilk yarısındaki 16 haftada 1 gol atabilmişti. Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta ise 8 kez ağları sarstı.

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, çıkışını devam ettiriyor. Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlanan Kolombiyalı oyuncu son maçlara ise damgasını vurdu

Sarı kırmızılıların usta ismi Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta 8 gol attı.

Antalyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran Falcao, Denizlispor ve Konyaspor ağlarına da birer gol bırammıştı. Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde de ağları sarstı. Gençlerbirliği filelerini iki kez havalandıran Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Süper Lig'de 13 maçta şans bulan 34 yaşındaki Radamel Falcao Garcia Zarate toplamdaki gol sayısını ise 9'a yükseltti. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

KOLOMBİYA'YI DA SALLADI

Radamel Falcao'nun bu çıkışı ülke basınında da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde Falcao'nun Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği yazılmıştı.

FALCAO'NUN GOL ATTIĞI MAÇLAR

(1) Kasımpaşa
(2) Antalyaspor
(1) Denizlispor
(1) Konyaspor
(1) Fenerbahçe
(2) Gençlerbirliği
(1) Sivasspor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
G.Saray Sivasspor maçına hazırG.Saray Sivasspor maçına hazır
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray radamel falcao

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Galatasaray Sivasspor maçına hazır

G.Saray Sivasspor maçına hazır

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.