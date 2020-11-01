Radikal Eğitim depremzedelere yemek dağıttı

Radikal Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri, çadır kentin kurulduğu İzmir Bornova Aşık Veysel Parkında depremzedelere yemek, su ve ekmek dağıttı.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok sivil toplum kuruluşu ve resmi kurumlar yaraları sarmaya çalışıyor. Depremde evleri hasar görmüş vatandaşlar için İzmir Bornova Aşık Veysel Parkında oluşturulan geçici konaklama alanına yardım için ilk koşanlardan biri de Özel Radikal Okulları ve Eğitim kurumları oldu. İzmir’in birçok noktasında kurs ve okullarıyla eğitime yön veren Radikal Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri, İzmir Bornova Aşık Veysel Parkında depremzedelere yemek, su ve ekmek dağıttı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un onayı ve Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı önderliğinde gerçekleşen yardım çalışmalarında, öğretmenler, çalışanlar ve öğrencilerin afetzedelerin ilk andan itibaren yanlarında oldukları bildirildi.



