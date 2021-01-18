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Radikal Eğitim’den “Çağımızda İletişim Becerileri”

18.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Radikal Eğitim’den “Çağımızda İletişim Becerileri”

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede “Çağımızda İletişim Becerileri” konu başlığı incelendi. Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş, doğru iletişim ve iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi.
Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş, öğrencileri ve velileri “Çağımızda İletişim Becerileri” konu başlığında bilgilendirdi. Doğru iletişim ve iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi veren Tebelleş, “Kodlanmış mesaj, yani karşıdakinin bize anlatmaya çalıştığı duygu, düşünce veya durumu anlamlandırırken kişisel yaşantılarımız ve algılarımız bizim mesajı olduğu gibi kavramamızı engeller ve yorumlamaya iter. Yorumlama kişinin bilinç düzeyiyle de doğrudan ilişkili olduğundan iletişimde sık sık ‘Ben öyle demek istememiştim aslında’ cümlesiyle karşılaşırız. Bu diyaloğa daha az rastlamak istiyorsak iletişimde olduğumuz kişiyi kendi bağlamında ve kişisel yorumlamalara çok fazla yer vermeden değerlendirmeliyiz” dedi.

“İyi iletişim”
İyi iletişimi anlatan Tebelleş, “İyi iletişim kurmak demek çatışmalardan kaçmak, sorun çıkarmamak, olumsuz duyguları gizlemek demek değildir. Tüm yanlış bilinenlerin yanında iletişimimiz geçmişimizden ne getirdiğimizle ve mizaç özelliklerimizle çok ilgilidir. Geçmiş nesiller, duygularını bastırmadan açık ve etkili iletişimi denemiş olsalardı şu anda bizim için de bunun yolu açılmış olmaz mıydı? İletişim, bir kaynaktan bir araçla bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına aktarılmasıdır. İletişim sürecinde önemli olan faktör, gönderici ve alıcıdır. İletişimin başlıca ögeleri arasında yer alan bu iki unsur olmazsa iletişimin gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü kaynaktan hedefe doğru mesajın iletilmesi olayı iletişimin temelidir. Tabii iletişim sağlanması için kaynak ve hedef dışında gerekli olan daha farklı unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurlar iletişimde bulunulan kişiye saygı duyma, kendini açma, saydam ve maske takmadan içten bir iletişim, somut konuşup karşıdakinin kafasının karışmasını engelleme, açık ve anlaşılır mesajlar yollama, sözel davranışlarla beden dilinin uyumlu olması, empati, sen dili yerine ben dilini kullanma ve aktif dinlemedir” diye konuştu.

“Kendimizi anlatabildiğimiz kadarız”
İletişimde bulunması gereken becerilerin evrensel olduğunu vurgulayan Tebelleş, şöyle devam etti: “Empati tepkisi veremeyen biri ile iletişime geçmek dünyanın her yerinde zordur. Saygı görmediğini düşündüğün zaman senin için hazırlanmış ziyafetin ortasında bile mutsuz ve anlaşılmamış hissedersin. Ben dilinden uzak yaşanan diyaloglar hep hayal kırıklığıyla sonlanacaktır. Yani becerileri kullanmak zaruridir ve doğal süreç gereği insanlarımız bu becerilerin farkında olmalıdır. Tüm bunları okuduktan sonra hala belki nerede hata yaptığımızı bir türlü anlayamamanın şaşkınlığı ve çaresizliği içerisindesinizdir diye söylüyorum: Dünyada kaç tane insan varsa o kadar farklı iletişim şekli vardır ve çeşitlilik zenginliktir ama unutmamalıyız modern dünyada kendimizi anlatabildiğimiz kadarız.”

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