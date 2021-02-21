Radikal Eğitim’den eğitimcilere tavsiyeler

Eğitim yöneticilerinin okulda geçen süreyi nasıl düzenleyeceğine dair tavsiyelerde bulunan Özel Radikal Okulları Buca Kampüs Müdürü Mehmet Öztürk, "Artık okullarda öğrenmeyi öğretmek, beynimizi daha iyi kullanmak için düşünmeyi öğreten dersler, eğitimler yapmamız gerekmektedir" dedi. Özel Radikal Okulları Buca Kampüs Müdürü Mehmet Öztürk, eğitim yöneticilerinin okulda geçen süreyi nasıl düzenleyeceğine dair önerilerde bulundu. "Artık okullarda öğrenmeyi öğretmek, beynimizi daha iyi kullanmak için düşünmeyi öğreten dersler, eğitimler yapmamız gerekmektedir" diyen Öztürk "Okulda öğretime ayrılan sürenin artırılmasının öğrenme üzerinde etkisi vardır. Bir öğrencinin öğrenme için harcadığı toplam süre içinde okulda ders saatleri içinde harcanan sürenin payı arttıkça öğrencinin başarı düzeyi de artmaktadır. Peki, okulda öğretime ayrılan sürenin etkisi hep olumlu mu olmaktadır? Ne yazık ki bu her okulda ve her zaman aynı olmamaktadır. Çünkü eğitimde verimlilik öğretimin, öğretmenin, kullanılan araç, gereç, yöntem ve tekniklerin niteliğine, okulun örgütsel yapısına, okulun günlük öğretim süresinin dışında düzenlediği içerik çeşitlendirme ve zenginleştirme, akademik destek veya telafi programlarının yapılıp yapılmadığına son olarak da öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri gibi değişkenlere bağlıdır. Bu saydıklarımız tam ise öğretim süresinin artırılması ile öğrencilerin akademik başarı düzeyi anlamlı şekilde yükseltilebilir. Böylece istenilen bilgi, beceri ve davranışların kazanılması öğretim süresinin etkili kullanımıyla olanaklı hale gelebilir. Tabii burada ders içinde meşgul olunan sürenin nasıl kullanıldığı da ayrı bir önem kazanmaktadır, yani öğrencilerin öğretim amacıyla hazırlanmış materyallerle veya sunumla ilgilendikleri, meşgul oldukları süre önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğretime ayrılan sürenin artırılması

Okulda öğretime ayrılan sürenin artırılması ile öğrencilerde hangi değişikliklerin gerçekleşmesinin beklendiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "Okulda öğrencinin tam gün eğitim sonrasındaki sürenin artması, okul tarafından yapılacak programlı kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, müze gezileri yapılması yanı sıra kütüphaneler de daha fazla zaman geçirilmesi, akademik destek programlarına daha fazla yer verilmesi gibi sonuçları getirecektir. Okulda geçirilen bu sürenin artırılması sadece öğrencilerin öğrenmesini çoğaltmakla kalmayacak aynı zamanda ailelerin, çocuklarının boş zamanları ile ilgili kaygılarının giderilmesini sağlayacak ve öğrencilerin yaşam becerilerini artıracaktır. Bu durum öğrencinin toplumsal sorumluluk alabilmesini sağlayacak, öğrencide karakter gelişimi ve aile bağlılığı, ülke sevgisi gibi birçok kazanım sağlayacaktır."

Okulda ders, başarı getiriyor

Öğrencinin evde mi okulda mı ders çalışırsa daha başarılı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Öztürk, şöyle konuştu: "Araştırmalar, etkili öğrenmenin okulda ve ders saatleri içinde gerçekleştiğini göstermektedir. Yapılan bir araştırmanın sonuçları çok ilginçtir. Öğretim süresi ile ilgili olarak sınıfta ders yapılırken geçirilen öğretim süresi ve okul bitiminden sonra bireysel ders çalışma sürelerinin toplamı içinde sınıfta ders yapılırken geçirilen sürenin oranı yükseldikçe öğrencilerin PISA (2) performansının da yükselme doğrultusunda ilerlediği gözlenmiştir. Ayrıca okullarımızda öğretime ayrılan sürenin artırılması sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme düzeyinin geliştirilmesine bu öğrencilerin öğrenme eksiklerinin giderilmesine çok olumlu etki etmektedir."

