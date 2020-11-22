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Radikal Eğitim’e Altın Meşale Ödülü

İZMİR HABERLERİ  | 22.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR), Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYÜDER) tarafından 19-22 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Radikal Eğitim’e Altın Meşale Ödülü

Bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR), Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYÜDER) tarafından 19-22 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Gün boyunca aynı anda 8 sanal salondan yapılan eş zamanlı oturumlar sonrasında, üç farklı kanaldan yapılan online kongreyi 3 bine yakın katılımcı aynı anda canlı olarak izledi. Kongrenin üçüncü gününde EYUDER Altın Meşale Ödülleri sahiplerini buldu.
Tüm kategorilerde jüri üyelerinin tamamının oyuyla "Yılın En İyi Örnek Özel Eğitim Kurumu" seçilen Radikal Eğitim Kurumları adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı ödülünü aldı. Avcı konuşmasına, tüm jüri üyelerine teşekkür ederek başladı. Avcı, "2002 yılında kurduğumuz Radikal Eğitim Kurumları, eğitim adına doğru olan ne varsa yapmaya çalışmıştır. Türkiye’nin farklı illerinde 16 şubelik kurumlarımızda birçok eğitim kursunu bir arada olduğu; uzlaştırma eğitimi, sertifika programları, KPSS kursları, adli ve idari yargı kursları, üniversiteye hazırlık kursları, liseye geçiş kursları ve okullarıyla faaliyet göstermektedir. 3 gün sonra kutlayacağımız anlamlı günümüzde başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutlarım" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Ödülünü taktim eden EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, "Hem eğitim faaliyetleriniz hem de toplum yararına yaptığınız ve ihtiyaç duyulduğunda kurumunuzun tüm imkanlarını toplum yararına seferber ettiğiniz için sizi ve kurumunuzu tebrik ederim. En son İzmir depreminde İzmir halkının kalbine dokunan ve kalbinde farklı bir yer edinen Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı’ya teşekkür ederim" dedi.

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