Radikal Eğitim’e ’Okulum Temiz’ belgesi

Radikal Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarını Geliştirme ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu’ doğrultusunda geliştirilen ’Okulum Temiz’ projesini uygulamaya koydu. Belirtilen koşulları yerine getiren Özel Radikal Bornova Kampüsü ve Özel Radikal Buca Kampüsü ’Okulum Temiz’ belgesini aldı. Artan Covid-19 vakaları sebebiyle alınan önlemler kapsamında tüm eğitim kurumlarında faaliyetlere online olarak devam etmeye başlandı. Bu dönemleri önceden gören ve önlemlerini alan Radikal Eğitim Kurumları; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarını Geliştirme ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu’ doğrultusunda geliştirilen ’Okulum Temiz’ projesini uygulamaya koydu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından yapılan denetimlerde, belirtilen koşulları yerine getiren Özel Radikal Bornova Kampüsü ve Özel Radikal Buca Kampüsü ’Okulum Temiz’ belgesini aldı.

Altın Meşale ödülü

Öte yandan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı önderliğinde uzaktan eğitim planlamaları tüm aşamalarıyla tek tek gözden geçirilirken, tüm eğitim faaliyetleri ve sınavlar Radikal Uzem web sitesi üzerinden online olarak yapılmaya başlandı. Bu süreç kapsamında öğrencilerin ödevlendirmeleri Radikal Birebir sistemi üzerinden veriliyor, kontroller de aynı sistem üzerinden öğretmenleri tarafından yapılıyor. Radikal Eğitim Kurumlarının en önemli özelliği olan Yüz-Yüze Birebir Özel Ders Sistemi, Türkiye’de yine bir ilke imza atarak online ortama taşındı. Öğrencilerin girdikleri online sınavlarda gelişim alanları rehber öğretmenleri tarafından belirleniyor. Rehber öğretmenlerin belirlemelerinin yanında öğrenciler de birebir ders talebinde bulunabiliyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan online birebir özel dersler, Radikal Uzem üzerinden başarıyla uygulanıyor. 19-22 Kasım tarihlerinde online olarak yapılan ve 3 bine yakın katılımcının aynı anda canlı olarak izlediği 11. EYFOR-Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’nda Yılın En İyi Özel Eğitim Kurumu seçilerek Altın Meşale ödülü almaya hak kazanan Radikal Eğitim Kurumları yetkilileri, bu ödülü almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

