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Radikal Okulları korona günlerinde bile öğrencilerini yalnız bırakmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan öğrenci ve öğretmenlerini unutmayan Radikal Okulları, eğitime ara verilen süre içerisinde oluşan özlemi gidermek için öğretmen ile öğrencileri sosyal medya üzerinde buluşturarak bayramlaşmalarını sağladı.İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ramazan Bayramını da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, öğrenciler ve öğretmenler de bayramlaşamadı.

Radikal Okulları korona günlerinde bile öğrencilerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan öğrenci ve öğretmenlerini unutmayan Radikal Okulları, eğitime ara verilen süre içerisinde oluşan özlemi gidermek için öğretmen ile öğrencileri sosyal medya üzerinde buluşturarak bayramlaşmalarını sağladı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ramazan Bayramını da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, öğrenciler ve öğretmenler de bayramlaşamadı. Bu özlemi gidermek için çalışma yapan Radikal Okulları yönetimi aldığı bir karar ile tüm okul öğretmenleri ve öğrencilerini sosyal medya üzerinde buluşturdu. Öğrenci ve velilerine duyuru yapan okul idaresi belirlediği saatlerde öğretmenler ile öğrencilerini sosyal medya üzerinde buluşturarak bayramlaştırdı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu bayram çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle yan yana olamadık ama yine de bir araya gelmeyi başardık. Bu güzel görsellerle unutulmaz bir anı oluşturduk. İyi ki varsınız. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlarda yan yana olmak dileğiyle” denildi.
Radikal Okulları tarafından öğretmen ve öğrencilerine yapılan bayramlaşma sürprizi hem öğretmen, hem öğrenci ve hem de veliler tarafından taktirle karşılandı.

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