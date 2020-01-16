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  4. Radikal Okulları’ndan Çınar’daki öğrencilere yardım eli

Radikal Okulları’ndan Çınar’daki öğrencilere yardım eli

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır Radikal Okulları, Çınar ilçesinde bulunan köy okullarını ziyaret ederek buradaki öğrencilere kışlık bot ve mont yardımında bulundu.Diyarbakır Radikal Okulları yönetimi, öğretmenleri ile birlikte köy okullarındaki öğrencilere yardım etmek için kampanya başlattı.

Diyarbakır Radikal Okulları, Çınar ilçesinde bulunan köy okullarını ziyaret ederek buradaki öğrencilere kışlık bot ve mont yardımında bulundu.
Diyarbakır Radikal Okulları yönetimi, öğretmenleri ile birlikte köy okullarındaki öğrencilere yardım etmek için kampanya başlattı. Radikal Okulları tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlarla maddi durumu düşük öğrencilere verilmek üzere bot ve mont alındı. Alınan kışlık eşyalar, Çınar ilçesine bağlı Ayveri köyüne götürülerek burada eğitim alan öğrencilere dağıtıldı.
Diyarbakır Radikal Okulları Ortaokul Müdürü Sıddık Demirel, okulları için paylamanın çok önemli bir ilke olduğunu söyledi. Demirel, “Çünkü mutluluk paylaşıldığında artarken üzüntü paylaşıldığında azalır. Bu inançla yürüttüğümüz yardımlaşma kampanyasını gülen yüzler ve sıcacık gözler eşliğinde kapattık. Çınar’ın bir köyüne Radikal Okulları olarak yardımlaşma elimizi uzattık. Sımsıkı sarıldık çocuklarımıza ve sıcacık gülümsemelerine misafir olduk. İyi ki varsınız çocuklar. Siz gülümsedikçe biz yanınızda olacağız” dedi.
Hediyelerini alan öğrenciler, yardımlarından dolayı Radikal Okulları’na teşekkür etti.

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