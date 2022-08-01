Radisson Otel Grubu, Antalya'ya 2 yeni otelle girerek tatil olanaklarını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu, Radisson Blu Hotel, Kaş ve Radisson Hotel Antalya otellerinin anlaşmalarının imzalandığını duyurarak, Türkiye’deki varlığını faaliyette ve yapım aşamasında olan 45’in üzerinde otele yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, Antalya'da 2 yeni otel açacağını duyurdu. Radisson Blu Hotel, Kaş ve Radisson Hotel Antalya, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’daki ilk iki Radisson Otel Grubu oteli olma özelliği taşıyor.

Mavi sularıyla "Turkuaz Sahil" olarak bilinen Antalya, 600 kilometrelik sahil şeridi, tarihi yerleri ve Kleopatra, Konyaaltı, Lara, Kaputaş ve Patara gibi dünyaca ünlü plajlarıyla her yıl milyonlarca turist çeken bir bölge.

Antalya'nın popüler bir sahil beldesi olan Kaş ise bozulmamış ekosistemi, antik kalıntıları, sahil restoranları ve begonvillerle kaplı Osmanlı tarzı balkonlu evleriyle Türkiye'nin önde gelen tüplü dalış destinasyonlarından biri.

Radisson Blu Hotel, Kaş Kaş Yarımadası'nın tepeleri arasında yer alacak, otelde toplam 50 oda ve suit bulunacak ve otel misafirlerine bazı suitlerde özel havuz imkanı sunacak.

Otelde ayrıca, yerel Türk mutfağı sunan restoran ve teras, lobi bar ve lounge, açık yüzme havuzu ve spa yer alacak.

Radisson Blu Hotel, Kaş, ortak alanlarda Akdeniz mimarisinden ilham alan pastel renklerde bir sahil stiline ve otelin geri kalanında ise Radisson Blu özelliklerine imza atan rafine İskandinav tasarımına sahip olacak. Otel 2023'ün nisan ayında açılacak.

- Radisson Hotel Antalya, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlere hitap edecek

Antalya Havalimanı'na yakın konumuyla Radisson Hotel Antalya, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlere hitap edecek.

Radisson Hotel, Antalya'da 158 oda, dört köşe süit, Café Bistro ve Rooftop restoranın yanı sıra kapalı ve açık yüzme havuzu, spa ve fitness merkezi yer alacak.

Otel ayrıca, ulusal ve uluslararası konferanslar için 1.450 metrekareden büyük toplantı ve etkinlik alanı sunacak. Otelin 2024 yılında kapılarını açması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, Türkiye'nin, bu yıl bölgede büyüyen lider bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 10'un üzerinde yeni imza anlaşması yaptık. Radisson Blu Hotel, Kaş ve Radisson Hotel Antalya ile varlığımızı daha da büyütmekten gurur duyuyoruz. Atılan bu yeni imzalar ile Türkiye'de, faaliyette ve yapım aşamasında olan otellerle birlikte 45'in üzerinde otele ulaştık. Bu bizi, gelecek yıl için taahhüt ettiğimiz 50 otel hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Resort olanakları, Radisson Otel Grubu için önemli bir büyüme önceliğidir ve ülke genelinde bu yeni lokasyonların tanıtımıyla olanaklarımızı çeşitlendirmekten memnuniyet duyuyoruz."

