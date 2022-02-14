YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

14.02.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törende, 24 kategoride halk oylamasıyla seçilen en iyi radyo programcılarına ve sanatçılara ödülleri takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo programcılarını ve sanatçıları ödüllendirdi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni"nde bu yıl 2. kez halk oylamasıyla yapılan seçmelerde, 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında radyonun modası geçmeyen ve hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Radyo ile küçük yaşta tanıştığını belirterek, tanışma hikayesini anlatan Göksu, "Bizler hayatı iki boyutlu yaşarız. Hayat hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Hayatı bir mekansal olarak yaşarız, bir de duygusal olarak yaşarız." dedi.

Göksu, şehirlerin de insan hayatı gibi mekansal ve duygusal olarak inşa edildiğini, inşaatlar, parklar ve bahçeler yapmanın yanı sıra duygusal olarak da inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Radyonun insanların duygularına hitap eden en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayan Tevfik Göksu, "Radyonun merak etmeyin hiç modası geçmez, modası geçmeyecek ender şeylerden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.

- Onur Ödülü Cengiz Özkan'a verildi

Geçen yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçıları 435 bin dinleyicinin oylarıyla belirlendi.

Yurt dışında yayın yapan Türk radyocularının da katıldığı programda, "Onur Ödülü' müzisyen Cengiz Özkan'a takdim edildi. Özkan konuşmasında ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Hem bugüne kadar türkülerini söylediğimiz ozanlarımız adına hem de üzerimde emeği olan Hasan Saltuk adına bu ödülü kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Lig Radyo'dan Mehmet Ayan "Yılın En İyi Spor Programı", Süper FM'den Duygu Atakan "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı", Altay "Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı", Orka Orkestrası "Yılın En İyi Müzik Grubu", Emre Kaya "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı", Radyo D "Yılın En İyi Ulusal Radyosu", Süper FM'den Doğancan Özadlı "Yılın En İyi Show Programcısı" ve Radyo Ekin'den Karakız "Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı" ödülünü aldı.

Alem FM'den Serdar Gökalp, Number 1 Türk FM'den Kadir Çetin, Radyo 7'den Umut Öztürk, Almanya Metropol FM'den Elif Ergün, Kral FM'den Seçil Gören ve sanatçı Ayla Çelik'in de ödüllerine kavuştuğu törende, İstanbul'un Sesi, Radyo Spor, Radyo 45'lik, Cem Radyo, Power FM, Pal Nostalji, Slow Time, Aksaray Kral FM, CNN Türk Radyo ve 106.3 FM Azerbaycan da ödüle layık görüldü.

"Ömür Boyu Başarı Ödülleri" ise Sarı Şeker Sema, Erkan Koç, Melih'in Sevgi Çemberi, Utku Erdoğan, Afrikalı Ali, Cem Arslan, Gönül Dostu Füsun, Hop Dedik Ayhan, Gönül Dostu Şener ve Tolga Gündüz'e takdim edildi.

Programa ayrıca şarkıcı Ayla Çelik, Ece Mumay, Bahadır Tatlıöz, Altay, Emre Kaya, Ozon Orhon, müzisyen Elif Kaya, Bade Derinöz, Elif Buse Doğan, oyuncu Selen Görgüzel ve Sinan Güleryüz katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Adana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildiAdana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildi
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGalatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:53
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Plus Eczanesi
Atasehir
Metro Bostancı Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.