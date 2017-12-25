Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi kızı yaşında!

Akşam gazetesinin haberine göre, Şevval (18), Su (20) ve Edvan adında 3 çocuğu bulunan Rafet El Roman, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce İstanbul gecelerinde birçok güzelle objektiflere yansıyan Rafet El Roman’ın (49) 21 yaşındaki Semra adlı bir güzelle aşk yaşadığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Kızlarıyla akran olan Semra ile aşk yaşadığı yaşadığı konuşulan Rafet El Roman’ın bu birliktelik için nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Öte yandan geçen haftalarda, Levent Yüksel de (53) 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı.