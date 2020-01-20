Rafting Milli Takımı aday kadrosu Dalyan’da kampa girdi

Rafting Milli Takımı aday kadrosu Muğla’nın Ortaca ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Başantrenör Savaş İzmirli de hedeflerinin Fransa’da yapılacak dünya şampiyonasında en iyi dereceyi elde etmek olduğunu söyledi.

Türkiye Rafting Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Dalyan Kanalı’nda gerçekleştirilen kampa, 48 sporcu katıldı. Rafting Milli Takımı Başantrenörü Savaş İzmirli, 9 günlük kampın ardından milli takımı oluşturacaklarını aktardı.

Türkiye’de derece yapan ilk üç takımı kampa çağırdıklarını ifade eden İzmirli, “48 sporcu, 12 antrenörümüzle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan antrenmanlar akşama kadar devam ediyor. Buradaki çalışmalar sonucu elde ettiğimiz verileri değerlendirip milli takımımızı seçeceğiz” diye konuştu.

Dünya Rafting Federasyonu’nun 2020 faaliyet programı takvimine göre Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Çekya’da dünya ve Avrupa şampiyonlarının olduğunu belirten İzmirli, ilk hedeflerinin Fransa’da yapılacak 2020 Dünya Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu kaydetti.

Hava şartlarından memnuniyetini de dile getiren Savaş İzmirli, “Mevsim şartları ülkemizin bu bölgesinde çok uygun. Bizim sporumuz da doğa sporu olduğu için genelde kamp için bu bölgeyi tercih ediyoruz. Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz” dedi.

Milli sporcu Yavuz Selim Öztürk, Dalyan’ın antrenman için çok uygun şartlara sahip olduğunu söyledi. Katıldıkları şampiyonlarda önemli dereceler elde ettiklerini anlatan Öztürk, en iyi şekilde çalışarak bu başarıyı devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık da rafting takımlarının Van’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda 5 kupa kazandığını hatırlattı.

Kulüplerinden 12 sporcunun milli takım aday kadrosuna çağrılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Kırık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünlere gelebilmek için çok çalıştık. Fransa’da yapılacak dünya şampiyonasında sporcularımızın milli formayı giymesini arzu ediyoruz. Türk bayrağını uluslararası platformda dalgalandırmak istiyoruz.”

