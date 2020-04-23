Rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemi

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Kadın kanserleri arasında üst sıralarda yer alan rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, rahim ağzı kanseri ve hastalığın erken dönemde belirlenmesinin tedavi başarısı üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığa neden olan etkenlerden bahseden Opr. Dr. Burak Tatar, “Hastalığa neden olan etken yüzde 99 oranında HPV yani insan papilloma virüsüdür. Her 100 kadından en az ikisinin, hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri yakalandığı yapılan araştırmada ortaya çıkmaktadır. Rahmin vajina ile birleştiği bölgeye rahim ağzı (serviks) adı veriliyor. HPV viru¨su¨ genel anlamda cinsellik yoluyla gec¸mektedir. Rahim ağzında yerleşik hücreler anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayarak öncelikle kanser öncülü anormal hücresel değişikliklere ve bunlar da rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. HPV viru¨su¨ oldukc¸a sinsidir ve aylarca hic¸bir belirti go¨stermeden yayılmaya devam edebilir. Viru¨su¨n belirtilerine, bulas¸ma olduktan birkac¸ ay veya yıl sonra rastlanılabilir” diye konuştu.