YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 05.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin.

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Gökhan Öcal, "Rahim kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığının anlaşılabileceği radyolojik inceleme yöntemi olan Rahim filminin ’HSG’ çekimini takip eden birkaç ay boyunca gebe kalma şansının belirgin derecede arttığını göstermektedir" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Uzmanı Jin. Opr. Dr. Gökhan Öcal, rahîm filmi nedir, neden çekilir, rahîm filmi ile hangi problemler saptanır gibi soruların yanıtlarını verdi. Öcal, "Kadın hastalıklarının tanısını koymak için ideal bir yöntem olan ’histero-salpingo-grafi (HGS)’, günümüzde çeşitli şikâyetler için çekilen bir filmdir. Rahîm filmi olarak da bilinen HGS bir tedavi yöntemi değil bir tanı yöntemidir. Ancak bütün araştırmalar rahim filmi çekilen hastaların çekimi takip eden birkaç ay boyunca gebe kalma şansının belirgin derecede arttığını göstermektedir. Sperm ile yumurtanın buluşmasını sağlayan rahim kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığının anlaşılabileceği radyolojik inceleme yöntemi olan HSG, sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda ilerleyen teknoloji, gelişen cihazlar ve yeni teknikler sayesinde inceleme süresi kısalmış, ağrı, kanama gibi yan etkiler ve çeşitli komplikasyonlar ya ortadan kalkmış ya da çok azalmıştır. Tekrarlayan düşüklerin sebebini araştırmak, tıkanmış tüplerin tespiti ve yeniden açılması, ağrılı ve uzun süren adet döngülerinin sebebini bulmak, aşılama ve tüp bebek tedavisinden önce rahmi genel olarak değerlendirmek, gebe kalınmasına engel olabilecek durumları saptamak, rahîm içi yapışıklık yâ da anomaliler sebebiyle ameliyat edilen hastaların ameliyat sonrasındaki kontrolleri için rahîm filmi HGS çekilmektedir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Samsun Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
12:51
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Anıl Eczanesi
Ilkadim
Murat Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.