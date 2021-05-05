RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malatya'nın tescilli lezzeti "kağıt kebabı" iftar sofralarını süslüyor

Kentte 1942'den bu yana hizmet veren restoranın sahibi olan Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, AA muhabirine, zengin bir yemek kültürüne sahip olan Malatya'nın en beğenilen lezzetleri arasında kağıt kebabının yer aldığını söyledi.

Kağıt kebabı, istenildiği takdirde toplu veya tek porsiyon halinde de vatandaşlara sunuluyor.

Fırında ateşten uzakta 8-12 saat pişen kağıt kebabı, daha sonra fırından çıkarılarak servis ediliyor.

Kağıt kebabı hazırlanırken çeşitli soslarla bir gün önceden dinlendirilen kuzu eti, parçalar halinde kesildikten sonra yağlı kağıda sarılıp büyük bir bakır leğene yerleştiriliyor. Kağıdın üzerine kuyruk yağı eklenen kebap, önceden ısıtılmış taş fırına sürülüyor.

VOLKAN KAŞİK - Kuzu etinin kağıda sarılarak taş fırında 8-12 saat pişirilmesiyle yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Malatya'nın tescilli lezzeti kağıt kebabı, ramazanda da iftar sofralarını süslüyor.

Dedesinin de uzun yıllar bu yemeği yaptığını anlatan Saygı, "Kağıt kebabı, Osmanlı döneminden günümüze gelen nadide bir fırın yemeğimizdir." dedi.

Saygı, Malatya'da fırın yemeklerinin ön plana çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kağıt kebabı da bu yemekler arasında yer alıyor. Kağıt kebabı mutlaka kuzu etinden olmalı. Kağıda sarılan kuzu eti taş fırında odun ateşiyle 8-12 saat pişirilerek hazır hale geliyor. Kağıt kebabının sebzeli ve sadesi mevcut. Malatya'ya gelen misafirler kentte yaşayan aileler tarafından başta kağıt kebabı olmak üzere kaburga dolması, patlıcan tava, güveç gibi fırın yemeğiyle ağırlanır. Kağıt kebaplarını talep gelmesi halinde diğer illere de kargoyla gönderiyoruz."

Yemeğin zahmetli olduğunu dile getiren Saygı, "Salgın sürecinde tescilli kağıt kebabımızı şehir içi ve dışına paket servis ve kargoyla gönderiyoruz. Kağıt kebabımız salgına rağmen ramazanda da sofraları süslüyor." dedi.

- Zahmetli ve büyük emek isteyen bir yemek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Malatya'nın en önemli lezzetleri arasında yer alan kağıt kebabının tescilini yaklaşık 9 aylık bir sürecin ardından kente kazandırdıklarını söyledi.