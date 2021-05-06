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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sivas'ın tescilli köftesi paket servisle iftar sofralarına ulaştırılıyor

06.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran sahibi Selahattin Yapalı: - "Hayvanın kol, kürek, but kısımlarından çekerek ve sadece tuzla karıştırarak hazırladığımız eti, 1 gün dinlendirdikten sonra elle basarak köfte haline getiriyoruz" - Paket servis yapan Ahmet Yalçın: - "Temiz ve hızlı hareket ediyoruz. Yeri geliyor orucumuzu yolda açmak zorunda kalıyoruz"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle pakette servis edilen coğrafi işaret tescilli Sivas köftesi, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kentte iftarda tüketilen lezzetlerden Sivas köftesi, kasaplardan alınarak evlerde pişirilebildiği gibi restoranlardan da yoğun şekilde sipariş ediliyor.

Köfte, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayata geçirilen tam kapanma döneminde restoranlara gidemeyen vatandaşların sofralarına paket servisle ulaştırılıyor.

Pişirildikten sonra ısıyı uzun süre muhafaza edecek şekilde özenle paketlenen köfteler, iftar sofralarını süslüyor.

Kent merkezinde restoran işleten Selahattin Yapalı, AA muhabirine, Sivas köftesinin kentin lezzet markası olduğunu belirterek, "Hayvanın kol, kürek, but kısımlarından çekerek ve sadece tuzla karıştırarak hazırladığımız eti, 1 gün dinlendirdikten sonra elle basarak köfte haline getiriyoruz." dedi.

Salgın döneminde ve özellikle tam kapanma sürecinde Sivas köftesine ilginin arttığına dikkati çeken Yapalı, "Köftelerimizi vatandaşların iftar sofralarına yetiştirmek için yoğun çalışıyoruz. Gönül isterdi ki müşterilerimizi restoranlarımızda ağırlayalım ama maalesef pandemiden dolayı şu an bu mümkün değil. Biz de köftelerimizi vakumlu şekilde güzelce ambalajlayarak paket servis yoluyla müşterilere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Yapalı, Sivas'ın, köftesinin yanı sıra etli pide ve katmeriyle ünlü olduğunu dile getirdi.

Kentte Sivas köftesi yapan işletmenin sahibi Erkan Karasu, iftara doğru saat 17.30'da sipariş yoğunluğunun başladığını ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için koşuşturduklarını söyledi.

Çıraklık ve ustalık dahil 20 yıldır aynı restoranda çalıştığını anlatan köfte ustası Ömer Tel ise Sivas köftesini "Eti, tuzu ve her şeyiyle özel bir köfte." diye tanımladı.

Paket servis yapan Ahmet Yalçın da salgın döneminde siparişleri müşterilere sıcak ulaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Paketlerimiz gerçekten titizlikle hazırlanıyor. Temiz ve hızlı hareket ediyoruz. Yeri geliyor orucumuzu yolda açmak zorunda kalıyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterilerimiz." ifadelerini kullandı.

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