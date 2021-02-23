YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor

Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor

23.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor

Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Ralli Bodrum’a geri dönüyor.

Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Ralli Bodrum’a geri dönüyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek olan Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.
"Otomobil sporlarında sezon Bodrum’da açılıyor"
Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek. 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18.30’da açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak. 11 Nisan Pazar günü 09.30’da başlayacak yarışlar Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek Rally Bodrum hakkında görüşen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, kendisine otomobil sporlarına katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. Bodrum gibi önemli bir bölgede bu tür organizasyonların yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Üçlertoprağı, “Yerel yönetimlerin otomobil sporlarını sahiplenmesi sayesinde sporumuzun farklı bölgelerle tanışması bizim için çok önemli. Rally Bodrum organizasyonun geleneksel hale geleceğine ve başarılı bir sezon açılışına ev sahipliği yapacağına inanıyoruz.” dedi. Ziyarette Üçlertoprağı’na TOSFED yöneticilerinden Cem Akoğul, KAROSK Başkanı Atıl Atılgan ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan eşlik etti.
Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, sportif organizasyonların, hem Bodrum ekonomisine hem de tanıtımına katacağı değer ile turizme katkısının altını çizerek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan her zaman için mutluluk duyduklarını ve Bodrum’un hedefinin uluslararası organizasyonlar olduğunu belirtti.
Katılımın çok yüksek olması beklenen organizasyon aynı zamanda Bodrum için yaz sezonunun başlangıcı olacak.

Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:39
Öğle
13:25
İkindi
16:31
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Genek Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Av tüfeği için 3 ilin jandarması alarma geçti

Av tüfeği için 3 ilin jandarması alarma geçti

Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı

Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı

Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı

Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Covid-19 aşısını yaptırdı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Covid-19 aşısını yaptırdı

Marmaris’te uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Marmaris’te uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.