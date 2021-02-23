Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor

Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Ralli Bodrum’a geri dönüyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek olan Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.

"Otomobil sporlarında sezon Bodrum’da açılıyor"

Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek. 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18.30’da açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak. 11 Nisan Pazar günü 09.30’da başlayacak yarışlar Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek Rally Bodrum hakkında görüşen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, kendisine otomobil sporlarına katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. Bodrum gibi önemli bir bölgede bu tür organizasyonların yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Üçlertoprağı, “Yerel yönetimlerin otomobil sporlarını sahiplenmesi sayesinde sporumuzun farklı bölgelerle tanışması bizim için çok önemli. Rally Bodrum organizasyonun geleneksel hale geleceğine ve başarılı bir sezon açılışına ev sahipliği yapacağına inanıyoruz.” dedi. Ziyarette Üçlertoprağı’na TOSFED yöneticilerinden Cem Akoğul, KAROSK Başkanı Atıl Atılgan ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan eşlik etti.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, sportif organizasyonların, hem Bodrum ekonomisine hem de tanıtımına katacağı değer ile turizme katkısının altını çizerek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan her zaman için mutluluk duyduklarını ve Bodrum’un hedefinin uluslararası organizasyonlar olduğunu belirtti.

Katılımın çok yüksek olması beklenen organizasyon aynı zamanda Bodrum için yaz sezonunun başlangıcı olacak.



