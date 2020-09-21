Ralli pilotu Volkan Işık, WRC şampiyonasının Marmaris’te yapılmasını değerlendirdi

Dünya Ralli Şampiyonasının 5. Ayağı Marmaris’te yapılan üç günlük yarışlar ile son bulurken, Ralli pilotu Volkan Işık, yarışları değerlendirdi.

Otomobil sporları dünyasının yakından tanıdığı isimler hem tatil hem de ralli heyecanını yaşamak için Marmaris’e geldi. Gelenlerden biri de Türkiye’de defalarca şampiyon olarak, Avrupa da dereceler elde eden ve Dünya da 6. olan Türk Ralli pilotu Volkan Işık oldu.

Yıllarını otomobil sporlarına vermiş, dünya ralli şampiyonasında puan alan ilk ve tek Türk sürücü Volkan Işık, Marmaris’teki organizasyonu değerlendirdi. Işık "Bu sene pandemiden dolayı çok özel bir sene Dünya Ralli Şampiyonası takvimindeki birçok ülke bu organizasyonu yapamadı yapmak istemedi, bu anlamda Türkiye’nin çıkıp ben yapıyorum demesi çok ilgi çekici dünya kamuoyunda bence. Geçen seneye nazaran daha da kıymetli bir organizasyon. Çünkü özellikle spor basınının, halkın takip edeceği bir organizasyon da kalmadı bu anlamda. Şampiyonanın otomobil sporuna katkısının yanında bence Türkiye’ye çok daha büyük bir katkısı var bu senenin, Türkiye’nin imajı Türkiye’nin görüntüsü açısından. Burası bölge olarak da çok güzel denizin kenarında etaplar ormanın içerisinde çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor ve bunun devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki Türkiye dünya Ralli Şampiyonası’nda her zaman olmalı çünkü bir dönem giriyoruz sonra çıkıyoruz tekrar giriyoruz. Esasında bunun sürekliliğini yakalamamız lazım. Bu anlamda da son 3 yıldır yapılan Dünya Ralli Şampiyonası’nın devamını da getirmemiz lazım’’ dedi.

