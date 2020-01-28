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Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Ramada by Wyndham Van Oteli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları ağırladı.Ramada by Wyndham Van Oteli, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları kahvaltıda ağırladı.

Ramada by Wyndham Van Oteli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları ağırladı.
Ramada by Wyndham Van Oteli, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukları kahvaltıda ağırladı. Otelde düzenlenen kahvaltıda sevgi evlerinde kalan 100 çocuğu ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ramada by Wyndham Van Oteli Müdürü Mustafa Öksüz, "Edremit Sevgi Evleri yetkilileri ile görüşerek, orada kalan çocuklarımızı ağırlamak istediğimizi söyledik. Kendileri de bunu olumlu karşıladılar. Bugün de bu çocuklarımızla birlikte hem kahvaltı yapma hem de sohbet etme fırsatımız oldu. Güzel bir birliktelik yaşadık. Hem onlar keyifli saatler geçirdiler hem bizler. Ramada by Wyndham Van Oteli olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Ben bu anlamda davetimize iştirak eden Edremit Sevgi Evleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Edremit Sevgi Evleri Müdürü Macit Şimsek ise bu anlamlı davetlerinden ötürü Ramada by Wyndham Van Oteli yetkililerine teşekkür etti.

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