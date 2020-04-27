YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklar unutulmadı

Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklar unutulmadı

SİVAS HABERLERİ  | 27.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklara hediye dağıtıldı.Zara İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi’nin kapalı olması sebebiyle İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi ve müftülük görevlileri, Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocukları ziyaret etti.

Sivas’ın Zara ilçesinde Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklara hediye dağıtıldı.
Zara İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi’nin kapalı olması sebebiyle İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi ve müftülük görevlileri, Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocukları ziyaret etti. Gençlik Merkezi çocuklarını evlerinde ziyaret eden Dursun yiğit ile Diyanet Gençlik görevlileri Kur’an-ı Kerim, çocuk dergileri, çocuk takvimleri, oyuncak ve zeka oyunlarından oluşan hediye paketleri dağıttı.
Konu hakkında açıklama yapan Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, “İlçe Müftümüz öncülüğünde çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek Ramazan aylarını tebrik ettik. Çeşitli hediyeler vererek evlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri aktivite görevleri verdik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Sivas Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Özden Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.