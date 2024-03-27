YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Ramazan ayının gözdesi: Kakule

Ramazan ayının gözdesi: Kakule

İHA İHA
27.03.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının üç temel problemi olan ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizliği önleyen bitki kakule, Ramazan’da aktarların gözdesi oldu.

Ramazan ayının gözdesi: Kakule

Ramazan ayında yaşanan ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizlik gibi sorunları en aza indiren kakuleye talep arttı. Kahve ile tüketildiğinde halsizliği, çay ile tüketildiğinde ağız kokusunu ve düzenli tüketildiğinde sindirim problemlerini ortadan kaldıran kakule, Ramazan ayında aktarlarda gözde bitkilerden oldu. Çankırı’da aktarlık yapan Salih Sağlam, Ramazan ayında kendilerini ziyaret eden müşterilere kakuleyi tavsiye ettiklerini söyledi.

"RAMAZAN AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN BİR BAHARAT HALİNE GELDİ"

Kakule’nin faydalarından bahseden Aktar Salih Sağlam, “Baharat olarak kullanılan kakulenin sindirim sistemi sağlığına, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve cilt sağlığına faydaları vardır. Kakule, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında yardımcı olur ve antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla mücadele eder. Özellikle insanların Ramazan ayında ağız kokusu problemleri olur. İştahsızlık, sindirim sistemi problemlerine ve ağız kokusuna faydası vardır. Kakule, genellikle çayların içerisinde kullanılır ve çok lezzetli olur. Kahvenin içerisinde ve yemeklerin içerisinde öğütülerek veya bütün şekilde tüketilebiliyor. Ramazan öncesinde de tercih ediliyordu, fakat Ramazanda da gün boyunca aç kalıp akşam da yemeğe yüklenme ile alakalı sindirim problemleri, ağız kokusu gibi problemlerin önüne geçiyor. Ramazan ayında da en çok tercih edilen bir baharat haline geldi. Son zamanlarda yoğun ilgi görüyor" dedi.

"ÇAYLARIN, KAHVELERİN, YEMEKLERİN İÇERİSİNE GİRMEYE BAŞLADI"

Kakuleyi alanlar daha sonra tekrar satın almak için geldiklerini belirten Sağlam, "İlk defa duyanlar, merak edenler gelip istiyorlar. Yeşil rengini sürekli olarak koruduğu için göze de hitap ediyor. Bazılarının damak tadına hitap etmese de sürekli alıp kullananlar da var. Artık fazlasıyla çayların, kahvelerin, yemeklerin içerisine girmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda fazla rağbet görmeyen kakule, özellikle bu Ramazan ayında daha çok rağbet görmeye başladı. Sofraların vazgeçilmezi oldu" diye konuştu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildiBingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildi
Şanlıurfa’da bir çok STK Beyazgül’ü destekleyecekŞanlıurfa’da bir çok STK Beyazgül’ü destekleyecek
Kütahya’da otobüs yolcusu likit esrarla yakalandıKütahya’da otobüs yolcusu likit esrarla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 27 Mart Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:30
Öğle
12:56
İkindi
16:26
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.