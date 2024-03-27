Ramazan ayının gözdesi: Kakule

Ramazan ayında yaşanan ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizlik gibi sorunları en aza indiren kakuleye talep arttı. Kahve ile tüketildiğinde halsizliği, çay ile tüketildiğinde ağız kokusunu ve düzenli tüketildiğinde sindirim problemlerini ortadan kaldıran kakule, Ramazan ayında aktarlarda gözde bitkilerden oldu. Çankırı’da aktarlık yapan Salih Sağlam, Ramazan ayında kendilerini ziyaret eden müşterilere kakuleyi tavsiye ettiklerini söyledi.

"RAMAZAN AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN BİR BAHARAT HALİNE GELDİ"

Kakule’nin faydalarından bahseden Aktar Salih Sağlam, “Baharat olarak kullanılan kakulenin sindirim sistemi sağlığına, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve cilt sağlığına faydaları vardır. Kakule, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında yardımcı olur ve antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla mücadele eder. Özellikle insanların Ramazan ayında ağız kokusu problemleri olur. İştahsızlık, sindirim sistemi problemlerine ve ağız kokusuna faydası vardır. Kakule, genellikle çayların içerisinde kullanılır ve çok lezzetli olur. Kahvenin içerisinde ve yemeklerin içerisinde öğütülerek veya bütün şekilde tüketilebiliyor. Ramazan öncesinde de tercih ediliyordu, fakat Ramazanda da gün boyunca aç kalıp akşam da yemeğe yüklenme ile alakalı sindirim problemleri, ağız kokusu gibi problemlerin önüne geçiyor. Ramazan ayında da en çok tercih edilen bir baharat haline geldi. Son zamanlarda yoğun ilgi görüyor" dedi.

"ÇAYLARIN, KAHVELERİN, YEMEKLERİN İÇERİSİNE GİRMEYE BAŞLADI"

Kakuleyi alanlar daha sonra tekrar satın almak için geldiklerini belirten Sağlam, "İlk defa duyanlar, merak edenler gelip istiyorlar. Yeşil rengini sürekli olarak koruduğu için göze de hitap ediyor. Bazılarının damak tadına hitap etmese de sürekli alıp kullananlar da var. Artık fazlasıyla çayların, kahvelerin, yemeklerin içerisine girmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda fazla rağbet görmeyen kakule, özellikle bu Ramazan ayında daha çok rağbet görmeye başladı. Sofraların vazgeçilmezi oldu" diye konuştu.





