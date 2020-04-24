Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu konuk edecek.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu konuk edecek. Yayın, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, semazen gösterileri ve tasavvuf müzikleri eşliğinde devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce rabbime şükürler olsun ki bizlere bir Ramazan-ı Şerifi görmeyi daha nasip etti. Ramazan ayının Türk milletine, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan’ın güzelliklerini yaşamamıza vesile olan devletimiz ebediyen var olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazanın ilk gününde Keçiören’de olmayı tercih eden Nihat Hatipoğlu’na teşekkür eden Altınok, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Nihat Hatipoğlu bizleri kırmayarak Ramazan-ı Şerifin ilk gününde konuğumuz olmayı, vatandaşlarımızı aydınlatmayı kabul etti. Her fırsatta Keçiörenli olduğunu söyleyen hocamız, vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden yönelttikleri soruları cevaplayacak. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz."