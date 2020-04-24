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Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu konuk edecek.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu konuk edecek. Yayın, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, semazen gösterileri ve tasavvuf müzikleri eşliğinde devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce rabbime şükürler olsun ki bizlere bir Ramazan-ı Şerifi görmeyi daha nasip etti. Ramazan ayının Türk milletine, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan’ın güzelliklerini yaşamamıza vesile olan devletimiz ebediyen var olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazanın ilk gününde Keçiören’de olmayı tercih eden Nihat Hatipoğlu’na teşekkür eden Altınok, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Nihat Hatipoğlu bizleri kırmayarak Ramazan-ı Şerifin ilk gününde konuğumuz olmayı, vatandaşlarımızı aydınlatmayı kabul etti. Her fırsatta Keçiörenli olduğunu söyleyen hocamız, vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden yönelttikleri soruları cevaplayacak. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz."

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan şenliklerinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini bildiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mübarek ramazan ayının bütün insanlığın hidayetine ve ülkemizin güzel yarınlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Orucumuzu tutuyoruz, ezanlarımız okunuyor, iftarımızı yapıyoruz. Bunları huzur içerisinde yapmamıza vesile olan devletimiz var olsun. Ülkemiz ve milletimiz ebediyen payidar kalsın. İnşallah İslam aleminde yaşanan belalar, kardeş kavgaları ve gözyaşları sona erer. İnşallah bu mübarek ay Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin uyanışına, dirliğine, birliğine, beraberliğine ve vahşetin son bulmasına da vesile olur."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise Keçiören’e konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 yıl Keçiören’de yaşadığını anımsatan Hatipoğlu, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Hatipoğlu, "Sevgili Ankaralılara ve özellikle de de Keçiörenlilere selamlarımı yolluyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Mübarek bir dönemin, yani mübarek Ramazan ayının başlangıcındayız. 30 yıl Keçiören’de oturmuş olan biri olarak Keçiören Belediyesi'nin, Ramazan ayının ilk günü için düzenlediği canlı yayın organizasyonuna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah günahlarımızı affettirecek şekilde yüce Rabbimize yöneliriz, Rabbimiz de bizlerden razı olur." ifadelerini kullandı.

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