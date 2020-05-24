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  4. Ramazan Bayramı coşkusu Başakşehir’de doyasıya yaşanıyor

Ramazan Bayramı coşkusu Başakşehir’de doyasıya yaşanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.05.2020 18:55 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evde geçiren çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için sokağa çıktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uyuyor.

Başakşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evde geçiren çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için sokağa çıktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uyuyor. Başakşehir Belediyesi, bahar havasına rağmen evlerinde kalarak sorumluluğunu yerine getiren aileler için geri dönüşüm maskotları Başakgiller ile her mahallede etkinlikler düzenliyor. İlçenin geri dönüşüm yıldızları Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri’ye çocuklar balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik ediyor. Vatandaşlar da etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı
Diğer yandan, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı’nın birinci günü kısıtlamanın 6 saatliğine sokağa çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı. Başakgiller ve animatörler de yaşlıların bayramlarını kutlayarak onlara çikolata ikramında bulundu. Başakşehir Belediyesi’nin Ramazan Bayramı etkinlikleri 2. Gün Kayaşehir, Şamlar, Fenertepe, Kayabaşı ve Güvercintepe’de; 3. Gün ise Şahintepe ve Bahçeşehir Mahallelerinde devam edecek.

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