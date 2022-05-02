Ramazan Bayramı kutlanıyor

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nında bir araya geldi.
Bayram namazına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar meydanda bayramlaşırken, cemaate bayram şekeri de dağıtıldı.
- Aksaray
Aksaray'da, Ulu Cami ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.
Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı.
Hassas Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Camisi'nde namazın ardından çocuklar için "Harçlık Treni" oyunu oynandı.
- Afyonkarahisar, Karaman
Afyonkarahisar'da vatandaşlar, İmaret ve Paşa Camisi başta olmak üzere camilerde saf tuttu, Karaman'da Aktekke ve İmaret Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.
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