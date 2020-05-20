YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ramazan bayramı mesajı

Ramazan bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr.

Ramazan bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir” dedi.
Dr. Kileci, coşku ve heyecanla beklenen bayramların, nesiller arasında bir köprü gibi geçmişle geleceği buluşturan önemli günler olduğuna vurgu yaptı.
Maddi ve manevi paylaşımların yoğun yaşandığı Ramazan Ayı’nın ardından gelen Ramazan Bayramı’nın her yaştan insan için farklı anlamlar yüklü olduğunu kaydeden Dr. Kileci, “Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir. Gönül evlerimizin her zamankinden daha şen, her zamankinden daha kalabalık olacağı bir bayram dilerim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:11
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:43
Yatsı
21:14

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Devam Eczanesi
Sehitkamil
İncilipınar Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Koronadan sonra kawasaki paniği

Koronadan sonra kawasaki paniği

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.